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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 октября — 1 ноября 2020 года)

31.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

После короткого перерыва на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжилось снижение цен. Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1365 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и составляет на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 53 $/м2. Это минимальное значение за год.

Кстати, в сентябре 2020 года во всех городах страны резко сократился спрос на квартиры.

Протесты

В Беларуси начались забастовки рабочих и студентов.

За надпись «Не забудем» возле «Пушкинской» в Минске двух человек обвиняют по двум «уголовкам».

Ипотека

Попытки введения ипотеки в Беларуси длятся практически столько же, сколько существует наш портал Realt.by. Мечты о дешевой ипотеке (чтобы как в Европе — под 1−3% годовых) стали мучать белорусов одновременно с появлением первых кредитов на покупку объектов недвижимости. К сожалению, мы так ни к чему и не пришли… Смотрите в нашей инфографике, как это происходило.

Строительство

Посмотрите, как строят ЖК «4 сезона» в Минске, и как сносят последние частные дома у ЖК «Минск-Мир».

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 октября — 1 ноября 2020 года)

Дом на озере по ул. Купревича в Минске скоро может быть достроен.

Появилась петиция против строительства храма в парке «Дививелка» в Минске.

Белорусы победили на международном архитектурном конкурсе «Евразийская Премия».

Земля

Состоялся аукцион по продаже земельных участков с не завершенными строительством незаконсервированными жилыми домами в Минском и Дзержинском районах. Самое большое количество заявлений было подано на участок с «незавершенкой» в д. Дроздово Минского района.

Деньги

Участники системы стройсбережений получат премию от государства.

В Минске установлены коэффициенты к ежегодной арендной плате за земельные участки.

Почему минчанам отказывают в кредитовании жилья по Указу № 240? Подробности тут.

Законодательство

Как сдать комнату и можно ли отдать квартиру в аренду под офис? Ответы на сложные вопросы читателей тут.

В Беларуси приняты новые строительные нормы. Они касаются технической защищенности зданий.

Регионы

Жители Бреста отбились от уплотнения. Проект многоэтажки признали неудачно вписанным в застройку.

Многодетная семья из Кобрина три раза брала предоплату за квартиру, которую не собиралась продавать.

Дачи и частные дома

Нашли симпатичные новые дачи площадью 20−30 «квадратов».

Что можно было посмотреть на выставке «Белорусский дом», читайте здесь.


Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 октября — 1 ноября 2020 года)

Коммерческая недвижимость

Собственники «А-100» покупают парк «Дримленд» в Минске.

Оздоровительный лагерь «Атлант» в Минской области продается за 27 рублей.

В Новополоцке за 10 долларов продается казарма.

В Минске в ноябре пройдут два аукциона по продаже объектов госсобственности. Начальная цена снижена на 50%.

Жилье и инфраструктура

Среди осенней серости и дождливой хандры иногда очень хочется чего-то позитивного. Мы нашли вот такую, максимально солнечную и позитивную квартиру. Правда, и стоит она недешево — $ 102 тысячи.

В Октябрьском районе столицы открыли социально-педагогический центр и центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации для детей. Помогла в решении вопроса Генеральная прокуратура.

Дизайн и ремонт

Мы продолжаем рассказывать и показывать, как продвигается ремонт в квартире в Новой Боровой. Какой «косяк» в отделке квартиры может сорвать подрядчику все сроки, как правильно укладывать плитку, а также почему наш технадзор плохо спал, подбив смету в середине ремонта, смотрите в очередном выпуске YouTube-проекта RE:МОНТ.

ЖКХ

Минчане не доплатили за «коммуналку» более 8,9 млн рублей.

В Минске рассмотрят вариант дифференцированной оплаты за раздельный сбор отходов.

Офтоп

На стройке ЖК «Лазурит» в Минске был пожар.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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