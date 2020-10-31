|
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 октября — 1 ноября 2020 года)
31.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
После короткого перерыва на вторичном рынке жилья белорусской столицы
Кстати, в сентябре 2020 года во всех городах страны
Протесты
В Беларуси
За надпись «Не забудем» возле «Пушкинской» в Минске двух человек
Ипотека
Попытки введения ипотеки в Беларуси длятся практически столько же, сколько существует наш портал Realt.by. Мечты о дешевой ипотеке (чтобы как в Европе — под 1−3% годовых) стали мучать белорусов одновременно с появлением первых кредитов на покупку объектов недвижимости. К сожалению, мы так ни к чему и не пришли… Смотрите в нашей инфографике,
Строительство
Посмотрите, как
Дом на озере по ул. Купревича в Минске
Появилась
Белорусы
Земля
Состоялся
Деньги
Участники системы стройсбережений
В Минске
Почему минчанам отказывают в кредитовании жилья по Указу № 240? Подробности
Законодательство
Как сдать комнату и можно ли отдать квартиру в аренду под офис? Ответы на сложные вопросы читателей
В Беларуси
Регионы
Жители Бреста
Многодетная семья из Кобрина
Дачи и частные дома
Нашли симпатичные новые
Что можно было посмотреть на выставке «Белорусский дом», читайте
Коммерческая недвижимость
Собственники «А-100»
Оздоровительный лагерь «Атлант» в Минской области
В Новополоцке за 10 долларов
В Минске в ноябре
Жилье и инфраструктура
Среди осенней серости и дождливой хандры иногда очень хочется чего-то позитивного. Мы нашли
В Октябрьском районе столицы
Дизайн и ремонт
Мы продолжаем рассказывать и показывать, как продвигается ремонт в квартире в Новой Боровой. Какой «косяк» в отделке квартиры может сорвать подрядчику все сроки, как правильно укладывать плитку, а также почему наш технадзор плохо спал, подбив смету в середине ремонта,
ЖКХ
Минчане
В Минске
Офтоп
На стройке ЖК «Лазурит» в Минске
Редакция Realt.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 октября — 1 ноября 2020 года)
Почему в Беларуси до сих нет ипотеки, дом в Уручье стал наклоняться медленней и премия для участников стройсбережений. Все самое интересное за прошедшую неделю...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)