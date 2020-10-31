Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (26 октября — 1 ноября 2020 года)

Тенденции

Цены

После короткого перерыва на вторичном рынке жилья белорусской столицы продолжилось снижение цен . Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.4% и составил 1365 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска не изменилась и составляет на данный момент 1312 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 53 $/м2. Это минимальное значение за год.

Кстати, в сентябре 2020 года во всех городах страны резко сократился спрос на квартиры .

Протесты

В Беларуси начались забастовки рабочих и студентов.

За надпись «Не забудем» возле «Пушкинской» в Минске двух человек обвиняют по двум «уголовкам» .

Ипотека

Попытки введения ипотеки в Беларуси длятся практически столько же, сколько существует наш портал Realt.by. Мечты о дешевой ипотеке (чтобы как в Европе — под 1−3% годовых) стали мучать белорусов одновременно с появлением первых кредитов на покупку объектов недвижимости. К сожалению, мы так ни к чему и не пришли… Смотрите в нашей инфографике, как это происходило .

Строительство