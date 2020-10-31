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Подбили смету в середине ремонта и ужаснулись: в полтора раза больше, чем планировали на весь процесс

31.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем рассказывать и показывать, как продвигается ремонт в квартире в Новой Боровой. Какой «косяк» в отделке квартиры может сорвать подрядчику все сроки, как правильно укладывать плитку, а также почему наш технадзор плохо спал, подбив смету в середине ремонта, смотрите в очередном выпуске YouTube-проекта Realt.byRE:МОНТ.

Подбили смету в середине ремонта и ужаснулись: в полтора раза больше, чем планировали на весь процесс

Ремонт в «нашей» квартире вышел почти на медиум, если исходить из сроков выполнения работ. Однако погода преподнесла сюрприз, из-за которого эти самые сроки могут хорошо сместиться, а значит и подрядчик может попасть под хорошие штрафные санкции.

Наши специалисты расскажут, как правильно укладывать плитку, и почему большинство белорусов делают кучу ошибок в этом.

Также технадзор решил на медиуме подбить смену затраченных денег на весь ремонт. Как сильно смета отличается от запланированной хозяевами квартиры, смотрите в очередном выпуске проекта RE:Монт.

Подбили смету в середине ремонта и ужаснулись: в полтора раза больше, чем планировали на весь процесс

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0:50 – сверяем график подрядчика с выполненными работами.

2:00 – подбиваем смету. Сколько денег потратили на середине ремонта?

4:00 – проверяем выполненное за неделю.

6:18 – все нюансы в укладке плитки.

9:00 – рассказываем про выбор входной двери.

13:40 – как выбрать межкомнатные двери.

17:10 – поговорим еще про одну необычную дверь.

18.30 – разбираемся, куда ушел весь бюджет.

21:47 – как решили проблему с гидроизоляцией санузла.

23.34 – какая бывает плитка, и как ее выбрать.

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Теги: Минск
 
 
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Мы продолжаем рассказывать и показывать, как продвигается ремонт в квартире в Новой Боровой. Какой «косяк» в отделке квартиры может сорвать подрядчику все сроки,...
 
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