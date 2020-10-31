Подбили смету в середине ремонта и ужаснулись: в полтора раза больше, чем планировали на весь процесс

Источник материала: realt.by

Мы продолжаем рассказывать и показывать, как продвигается ремонт в квартире в Новой Боровой. Какой «косяк» в отделке квартиры может сорвать подрядчику все сроки, как правильно укладывать плитку, а также почему наш технадзор плохо спал, подбив смету в середине ремонта, смотрите в очередном выпуске YouTube-проекта Realt.by– RE:МОНТ.

Ремонт в «нашей» квартире вышел почти на медиум, если исходить из сроков выполнения работ. Однако погода преподнесла сюрприз, из-за которого эти самые сроки могут хорошо сместиться, а значит и подрядчик может попасть под хорошие штрафные санкции.

Наши специалисты расскажут, как правильно укладывать плитку, и почему большинство белорусов делают кучу ошибок в этом.

Также технадзор решил на медиуме подбить смену затраченных денег на весь ремонт. Как сильно смета отличается от запланированной хозяевами квартиры, смотрите в очередном выпуске проекта RE:Монт.