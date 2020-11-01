Новые тарифы в роуминге и пенсии: что изменится в Беларуси с 1 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый день ноября сулит жителям республики увеличение бюджета прожиточного минимума, который не повышался с 1 августа. В среднем БПМ вырастет на 2,01 рубля – с нынешних 256,1 рубля до 258,11 рублей. Новые цифры должны продержаться до 31 января будущего года.

Пенсии и пособия растут

Следом увеличатся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Так, единовременные пособия при рождении первого ребенка с 1 ноября составит 2581,1 рубля (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей – 3613,54 рубля (14 БПМ).

Также пересчитают социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерами в возрасте 75 лет и старше. Эти выплаты увеличатся на 0,8%.

С 1 ноября и до 31 января 2020 года начнут действовать новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Теперь МПБ на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц составит 419,78 рубля (ранее – 413,1 рубля).

Пошлина на нефть опять снижается

Ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты снижаются второй месяц подряд . В ноябре они составят:

- на сырую нефть – 42,2 доллара за 1 тонну (в октябре – 45,4 доллара);

- на прямогонный бензин – 23,2 доллара за 1 тонну (в октябре – 24,9 долларов);

- на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, а также дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – 12,6 долларов за 1 тонну (в октябре – 13,6 долларов).

Курить – своему бюджету вредить

В Беларуси производители и экспортеры традиционно каждый месяц меняют цены на табачную продукцию. Не станет исключением и нынешний ноябрь. С 1-го числа изменится стоимость 77 марок табачных изделий. Цены вырастут в диапазоне от 2 до 15 копеек.

Подорожает внутренняя связь, но подешевеет роуминг с Россией

С начала нового месяца между Беларусью и Россией начнут действовать новые тарифы на мобильную связь. Они снизятся с 30 до 1,5 цента. Следовательно, существенно подешевеют и сами звонки. Пробный для компаний период продлится два месяца, после чего операторы планируют перейти на постоянное применение более комфортных для абонентов тарифов.

С 1 ноября подорожают внутренние тарифы. Мобильный оператор МТС увеличит цены на 4%. С 4 ноября также повысит стоимость на свои услуги А1.

Техпаспорт станет электронным

В апреле правительство ввело новые правила для производителей транспортных средств: с 1 ноября они будут оформлять электронные паспорта. На оформление справки для авто уполномочены "Белтаможсервис" и "Белтехосмотр". Паспорта на единичные ТС смогут выдавать испытательные лаборатории.

Подорожают платные стоянки

С 1 ноября в Минске подрастут цены на услуги государственных автостоянок. Для физлиц месячная стоимость хранения легковых авто будет составлять 40 рублей (ранее 38 рублей). Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц цена также подрастет на 2 рубля – с 42 рублей до 44 рублей в месяц.

Месячный тариф по хранению велосипедов устанавливается в размере 5 рублей для физических лиц.

Сом и сиг – под запретом

Запрет на вылов европейского сома по всей стране будет действовать с 1 ноября по 31 марта. Связан он с особенностью зимовки этой рыбы. А ловля чудского сига запрещена из-за нереста – с 1 ноября по 15 декабря. За нарушение – штраф в 12 базовых величин (324 рубля) за каждую особь сома и 9 базовых (243 рубля) – за каждого сига.

В воскресенье 1 ноября в Беларуси - Дзяды. В связи с этим в этот день на минские кладбища будут ездить дополнительные автобусы. Они выйдут на маршруты с 8 утра до 17 вечера.

Читайте также: