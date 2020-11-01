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Новые тарифы в роуминге и пенсии: что изменится в Беларуси с 1 ноября
01.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первый день ноября сулит жителям республики
Пенсии и пособия растут
Следом увеличатся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Так, единовременные пособия при рождении первого ребенка с 1 ноября составит 2581,1 рубля (10 БПМ); при рождении второго и последующих детей – 3613,54 рубля (14 БПМ).
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Также пересчитают социальные пенсии, надбавки и повышения, доплаты пенсионерами в возрасте 75 лет и старше. Эти выплаты увеличатся на 0,8%.
С 1 ноября и до 31 января 2020 года начнут действовать новые размеры минимальных потребительских бюджетов. Теперь МПБ на одного члена семьи из четырех человек в расчете на месяц составит 419,78 рубля (ранее – 413,1 рубля).
Пошлина на нефть опять снижается
Ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты
- на сырую нефть – 42,2 доллара за 1 тонну (в октябре – 45,4 доллара);
- на прямогонный бензин – 23,2 доллара за 1 тонну (в октябре – 24,9 долларов);
- на товарные бензины, легкие и средние дистилляты, а также дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – 12,6 долларов за 1 тонну (в октябре – 13,6 долларов).
© REUTERS / CHINA DAILY
Курить – своему бюджету вредить
В Беларуси производители и экспортеры традиционно каждый месяц меняют цены на табачную продукцию. Не станет исключением и нынешний ноябрь. С 1-го числа изменится стоимость 77 марок табачных изделий. Цены вырастут в диапазоне от 2 до 15 копеек.
Подорожает внутренняя связь, но подешевеет роуминг с Россией
С начала нового месяца между Беларусью и Россией
С 1 ноября подорожают внутренние тарифы. Мобильный оператор МТС увеличит цены на 4%. С 4 ноября также повысит стоимость на свои услуги А1.
Техпаспорт станет электронным
В апреле правительство ввело новые правила для производителей транспортных средств: с 1 ноября они будут оформлять электронные паспорта. На оформление справки для авто уполномочены "Белтаможсервис" и "Белтехосмотр". Паспорта на единичные ТС смогут выдавать испытательные лаборатории.
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Подорожают платные стоянки
С 1 ноября в Минске подрастут цены на услуги государственных автостоянок. Для физлиц месячная стоимость хранения легковых авто будет составлять 40 рублей (ранее 38 рублей). Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц цена также подрастет на 2 рубля – с 42 рублей до 44 рублей в месяц.
Месячный тариф по хранению велосипедов устанавливается в размере 5 рублей для физических лиц.
Сом и сиг – под запретом
Запрет на вылов европейского сома по всей стране будет действовать с 1 ноября по 31 марта. Связан он с особенностью зимовки этой рыбы. А ловля чудского сига запрещена из-за нереста – с 1 ноября по 15 декабря. За нарушение – штраф в 12 базовых величин (324 рубля) за каждую особь сома и 9 базовых (243 рубля) – за каждого сига.
В воскресенье 1 ноября в Беларуси - Дзяды. В связи с этим в этот день на минские кладбища будут ездить дополнительные автобусы. Они выйдут на маршруты с 8 утра до 17 вечера.
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