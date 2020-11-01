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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
01.11.2020 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 ноября. Беларусь 1 ноября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 27 октября № 612, сообщил Национальный правовой интернет-портал.
В предыдущий раз пошлины были снижены 1 октября.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 1 ноября. Беларусь 1 ноября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического...
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