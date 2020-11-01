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Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.11.2020 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 ноября. Беларусь 1 ноября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 27 октября № 612, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составляет 42,2 доллара за 1 тонну (ранее — 45,4).

Пошлина на прямогонный бензин снижена с 24,9 до 23,2 доллара за 1 тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 13,6 до 12,6 доллара за 1 тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз пошлины были снижены 1 октября.

 


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 ноября. Беларусь 1 ноября снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического...
 
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