Что происходит в Беларуси 1 ноября?

Источник материала: Tut.by

С 1 ноября Беларусь приостанавила пересечение границы на въезд для иностранных граждан. 2 ноября в Беларуси отмечают День памяти предков — Дзяды. В связи с эпидемической ситуацией людям рекомендовали посещать кладбища и на выходных, чтобы избежать скопления посетителей. Сегодня на свободу должны выйти наши коллеги Вадим Замировский и Всеволод Зарубин.

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