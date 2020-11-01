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Что происходит в Беларуси 1 ноября?

01.11.2020 11:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 ноября Беларусь приостанавила пересечение границы на въезд для иностранных граждан. 2 ноября в Беларуси отмечают День памяти предков — Дзяды. В связи с эпидемической ситуацией людям рекомендовали посещать кладбища и на выходных, чтобы избежать скопления посетителей. Сегодня на свободу должны выйти наши коллеги Вадим Замировский и Всеволод Зарубин.

Эти и другие события в нашем традиционном онлайне.

 
 
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С 1 ноября Беларусь приостанавила пересечение границы на въезд для иностранных граждан. 2 ноября в Беларуси отмечают День памяти предков - Дзяды. В связи с...
 
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