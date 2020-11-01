Светлана Тихановская и Вероника Цепкало - про экономические санкции, о профсоюзах и фондах помощи

Источник материала: Tut.by

Во Всемирном конгрессе белорусов, который прошел 31 октября формате онлайн-марафона, наряду с многочисленными спикерами, приняли участие Светлана Тихановская и Вероника Цепкало, которые высказали свое мнение о фондах помощи, активности профсоюзов и методах борьбы с режимом.



Фото: Reuters

Белорусские оппозиционные политики, общественные активисты, а также деятели диаспоры — всего более 100 спикеров — приняли участие во Всемирном конгрессе белорусов, который прошел в онлайн-формате. Среди участников также были Светлана Тихановская и Вероника Цепкало. Вопросы в одной из секций конференции им задавала журналистка Ирина Халип, супруга кандидата в президенты 2010 года Андрея Санникова.

Про экономические санкции и борьбу с режимом

Тихановская заявила, что ее отношение к возможности применения экономических санкций за прошедшие месяцы изменилось. По ее словам, она откладывала лоббирование и продвижение подобных мер, так понимала, что они коснутся простых белорусов, а также надеялась, что власть услышит людей и никаких экономических санкций не потребуется. Теперь, однако, Тихановская поняла, что заблуждалась.

— Поэтому я до последнего тянула, я не думала, что это понадобится. Я как-то предполагала, что, может, все-таки власть одумается, потому что они видят, что происходит, что народное движение не остановится. Теперь я понимаю, что риторика, конечно, должна быть намного жестче. Потому что насилие не останавливается, репрессии ухудшаются. Поэтому, конечно, сейчас экономические санкции — я тоже вижу это как единственный выход из ситуации. Очень сильная точка давления на режим.

Вероника Цепкало также высказалась о формах и способах борьбы белорусов с властями в отстаивании своих прав. Она считает, что в Беларуси не существует альтернативных методов борьбы, кроме мирных акций, так как насилие со стороны протестующих может узаконить применение силы властями.

— Кроме как мирных, мы не видим других методов борьбы с этим режимом, потому что мы все четко понимаем: как только народ пойдет в наступление, как только начнутся какие-то более решительные действия, то для Лукашенко это будет как красная тряпка, как зеленый свет на то, чтобы применять оружие, применять насилие в отношении мирных граждан, чего мы не можем допустить.

Про увольнения рабочих и поддержку людей

По мнению Тихановской, многочисленные фонды помощи не работают по принципу «вы выходите, а мы вам заплатим». Она назвала утверждения о том, что кто-то платит за революцию в Беларуси «риторикой Лукашенко».

— Они никому не платят, они помогают в трудных ситуациях. И это желание, это необходимость внутренняя человека выйти защищать свои права, выйти против насилия, фальсификаций. Никто же не ожидал, что люди столкнутся с таким прессингом со стороны власти. Вот я по себе сужу: я до конца надеялась, что все-таки они снимут вот эту корону со своих голов и спустятся с небес на землю, ответят на предложение организовать круглый стол, сядут и поговорят.

Вероника Цепкало также отметила, что не завидует тому президенту, который будет избран после ухода Александра Лукашенко на новых выборах, потому что, по ее мнению, результатом политики нынешнего главы государства стал тяжелый экономический кризис, который будет усугубляться.

Ирина Халип предложила Тихановской наладить контакты с профсоюзными движениями других государств, чтобы те активнее оказывали давление на свои правительства с целью большей поддержки в борьбе белорусов против режима.

— Мы на самом деле общаемся с международными профсоюзами. Они вышли на наши профсоюзы, они ведут очень интенсивную работу на самом деле. Это работа, которую не видно, но она происходит. И я думаю, что вот-вот реакция будет, и мы добьемся значительных успехов в этом вопросе, — рассказала Светлана Тихановская.

По ее словам, она поддерживает выход работников из проправительственных профсоюзов и вступление в независимые, которые даже в нынешних белорусских реалиях могут оказать серьезную поддержку.

— У нас есть один человек, которого до сих пор не могут уволить только потому, что независимый профсоюз блокирует его увольнение. Около трех месяцев его не могут уволить с завода. Он уехал, его там нет на месте, но уволить его не могут — профсоюз не дает это сделать. Поэтому мы активно продвигаем профсоюзы, их развитие, усовершенствование и какие-то новые методы борьбы внутри профсоюзов.

Ирина Халип также озвучила предложение о том, чтобы организовать поездки за границу для детей тех, кто пострадал от действий властей. Светлана Тихановская поддержала идею и заявила о том, что будет пытаться ее осуществить.

Про совет Тихановского «быть жестче» и протесты в Польше

Отвечая на вопрос о том, повлиял ли телефонный разговор с Сергеем Тихановским на то, что ее позиция стала более жесткой, Светлана Тихановская заявила, что подобные изменения были закономерны.

— Я, наверное, уже к этому шла. Просто я не знаю, что услышали остальные в этих его словах «будь жестче». Они были адресованы мне, он даже не думал, что мы этот разговор выложим куда-то, часть этого разговора. Потому что мы уже знакомы с ним 16 лет, и он знает, какая я: он знает, что я мягкая, я пытаюсь обходить углы, пытаюсь сглаживать и каким-то образом помирить всех вокруг. И он это знает. Поэтому, когда он говорил «будь жестче», он говорил именно о риторике, о том, чтобы я как-то казалась сильнее в своих видеовыступлениях, чтобы я уже не пыталась сглаживать ситуацию.

Также экс-кандидат в президенты прокомментировала протесты в Польше.

— В странах, в которых существуют законы, наверное, протестные движения не нужны, но таким образом люди усиливают давление: мы против чего-то, мы за что-то — и это их право, и там никто не разгоняет людей с ОМОНом и полицией. В этой стране выступать за что-то или против чего-то — право женщин. Должны обратить внимание, конечно, на это, — заявила Тихановская.