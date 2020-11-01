|
Латвия блокирует поставки электроэнергии с БелАЭС
02.11.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Методику по недопущению попадания в электросети электричества, выработанного на БелАЭС, утвердили в Латвии.
Об этом заявил глава комиссии по урегулированию общественных услуг страны Роланд Ирклис, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия должна будет подтверждать, что электроэнергия, которая приходит в Латвию из РФ, произведена не в Беларуси.
«Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси», - сказал Ирликс.
По мнению латышей, запуск атомной станции в Островце создает угрозу ядерной безопасности в мире. Латвия решила отказаться от торговли электроэнергией с Беларусью еще в конце августа.
Позже она направила протест МИД Беларуси по поводу «поспешного» пуска БелАЭС. Ирликс также уточнил, что латышскую методику утвердили в Эстонии. И сейчас Латвия ожидает аналогичного решения со стороны Литвы.
25 августа на закрытой части заседания правительства Латвии был заслушан информационный отчет министерства экономики республики о торговле электроэнергией с Беларусью.
Принимая во внимание развитие событий в Беларуси и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска БелАЭС Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью.
Министерству экономики было поручено вместе с оператором системы передачи электроэнергии разработать решение для торговли электроэнергией с третьими странами.
О БелАЭС
БелАЭС строится в 50 километрах от столицы Литвы - Вильнюса. В начале августа российская корпорация «Росатом», строящая БелАЭС, начала загрузку атомного топлива в первый реактор.
16 сентября Александр Лукашенко
Все страны Балтии
В Польше и Литве очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.
Ранее сообщалось, что в Литве готовы
3 мая 2019 года Литва
Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Методику по недопущению попадания в электросети электричества, выработанного на БелАЭС, утвердили в Латвии. Об этом заявил глава комиссии по урегулированию...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)