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Латвия блокирует поставки электроэнергии с БелАЭС

02.11.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Методику по недопущению попадания в электросети электричества, выработанного на БелАЭС, утвердили в Латвии.

Об этом заявил глава комиссии по урегулированию общественных услуг страны Роланд Ирклис, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия должна будет подтверждать, что электроэнергия, которая приходит в Латвию из РФ, произведена не в Беларуси.

«Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Беларусью, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Беларуси», - сказал Ирликс.

По мнению латышей, запуск атомной станции в Островце создает угрозу ядерной безопасности в мире. Латвия решила отказаться от торговли электроэнергией с Беларусью еще в конце августа.

Позже она направила протест МИД Беларуси по поводу «поспешного» пуска БелАЭС. Ирликс также уточнил, что латышскую методику утвердили в Эстонии. И сейчас Латвия ожидает аналогичного решения со стороны Литвы.

25 августа на закрытой части заседания правительства Латвии был заслушан информационный отчет министерства экономики республики о торговле электроэнергией с Беларусью.

Принимая во внимание развитие событий в Беларуси и связанные с этим риски для соблюдения международных стандартов ядерной безопасности на БелАЭС в Островце, министры постановили, что в случае запуска БелАЭС Латвия приостановит торговлю электроэнергией с Беларусью.

Министерству экономики было поручено вместе с оператором системы передачи электроэнергии разработать решение для торговли электроэнергией с третьими странами.

О БелАЭС

БелАЭС строится в 50 километрах от столицы Литвы - Вильнюса. В начале августа российская корпорация «Росатом», строящая БелАЭС, начала загрузку атомного топлива в первый реактор.

16 сентября Александр Лукашенко заявил, что физический пуск первого энергоблока БелАЭС состоится 7 ноября.

Все страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции.

В Польше и Литве очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Ранее сообщалось, что в Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны: там готовы лишать торговцев электроэнергией лицензий, если выяснится, что они импортируют в Литву электроэнергию из Беларуси после запуска здесь атомной станции..

3 мая 2019 года Литва обратилась в Еврокомиссию с призывом разработать план действий в отношении Белорусской АЭС.

Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».

 
 
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Методику по недопущению попадания в электросети электричества, выработанного на БелАЭС, утвердили в Латвии. Об этом заявил глава комиссии по урегулированию...
 
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