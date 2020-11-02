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Главный инженер БелАЭС - про сроки запуска и возможность построить третий и четвертый энергоблоки
02.11.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сдача в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирована по графику на конец февраля 2021 года. Об этом рассказал в интервью телеканалу
На вопрос, когда запустят в эксплуатацию БелАЭС, главный инженер ответил:
— Я ничего нового не скажу. Мы подтверждаем принятые обязательства по срокам, графику. То, что мы сейчас находимся на этапе физпуска, уже не первый день идут эксперименты, испытания. Эксперименты — не то слово, мы ничего не экспериментируем, у нас все с большой референтностью. Мы проверяем то, что было на блоках-прототипах и что было рассчитано учеными Курчатовского института, — сказал главный инженер. — У нас в графиках стоит конец февраля 2021 года. Но это уже освоение стопроцентной мощности и процедурное, как положено по всей нормативно-правовой документации, сдача в промышленную эксплуатацию с проведением комплексных испытаний. Но я бы хотел назвать срок — конец третьего квартала.
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Анатолий Бондарь отметил «сложности, которые сейчас называют, пытаются сформулировать с реализацией производимой электроэнергии».
«То, что Литва пытается нас отсечь, каким-то образом она будет вычленять электроэнергию, хотя, каким образом, мне технически это не совсем представляется. Я думаю, жизнь все расставит по местам, — отметил главный инженер. — Уверен, что мы будем предлагать электроэнергию за рубеж по разумным ценам. Думаю, что нам длительное время не понадобится думать о третьем и четвертом блоке, такие возможности наша площадка предполагает».
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Сдача в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирована по графику на конец февраля 2021 года. Однако дедлайн, судя по заявлению...
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