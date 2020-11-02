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Милиция задержала члена Координационного совета бизнесмена Дениса Готто

02.11.2020 07:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала в Минске на воскресной акции протеста члена основного состава Координационного совета бизнесмена Дениса Готто. Об этом сообщает пресс-служба Координационного совета.


Фото: TUT.BY

«Сегодня был задержан член основного состава Координационного совета Денис Готто. Сейчас Готто находится во Фрунзенском РУВД», — сообщил журналистам пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в воскресенье.

Он уточнил, что это произошло в районе улицы Волгоградской.

Напомним, сторонники экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской создали Координационный совет 18 августа с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов. В основной состав совета входит около 50 человек. В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В настоящий момент почти все они либо находятся за границей, либо задержаны.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» в воскресенье на акциях протеста в Беларуси задержали более 300 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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«Сегодня был задержан член основного состава Координационного совета Денис Готто. Сейчас Готто находится во Фрунзенском РУВД», - сообщил журналистам...
 
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