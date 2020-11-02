Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Варшава подала заявку на снижение цены на природный газ, который поставляет "Газпром" по "Ямальскому контракту", говорится в сообщении компании PGNiG.

Таким образом, польский энергетический оператор выступил за пересмотр ценовых условий долгосрочного контракта на поставки голубого топлива из России.

Формула цены на газ

"PGNiG направила ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый "Ямальский контракт"), в сторону снижения", – говорится в официальном сообщении.

Польская сторона отмечает, что в контракте прописано, что раз в три года любая из сторон может выступить с предложением о пересмотре ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".

По соглашению в Польшу поставляется 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. При этом PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 миллиарда кубометров законтрактованного топлива. Соглашение действует до 2022 года.

Последний раз формула цены для Польши пересматривалась в 2012 году, когда "Газпром" дал PGNiG скидку в 10%. Цена для польской компании на российский газ рассчитывается по сложной формуле с привязкой к цене на нефть. Европейские контрагенты российского концерна перешли на спотовое формирование цены. PGNiG это сделать не удалось, поскольку компания завязла в начатом в 2015 году арбитраже с "Газпромом", который пока так и не завершен.

Белорусский долг

В середине октября белорусское министерство энергетики отчиталось о погашении задолженности за российский газ после того, как Минск получил от Евразийского фонда стабилизации и развития 500 миллионов долларов кредита из обещанных Россией 1,5 миллиарда долларов.

В свою очередь в белорусской дочке "Газпрома" сообщили, что ГПО "Белтопгаз" и ОАО "Нафтан" вернули долг за поставки газа в апреле-сентябре 2020 года и в мае-сентябре 2020 года соответственно.

"Вместе с тем, в нарушение договоров на поставку природного газа, акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями ГПО "Белтопгаз" не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года ОАО "Нафтан" не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена", – сообщили в компании.

Белорусская "дочка" российской газовой компании "не считает ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени".

Цена должна быть снижена

В феврале Минск и Москва договорились о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. Цена газа для республики на этот год определена в 127 долларов за тысячу "кубов". Таким образом, для Минска сохранились условия поставки голубого топлива на уровне 2019 года.

При этом белорусская сторона настаивает, что цена должна быть снижена. По словам посла Беларуси в Москве Владимира Семашко, Беларусь и РФ продвинулись в понимании, как решать вопрос цены на российский газ в будущем году.

Однако ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания готова начать переговоры по условиям поставок газа на будущий год только в том случае, если Минск полностью рассчитается с долгом .

Официальный Минск заверял, что никаких задолженностей перед российской компанией нет , но имелись разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.

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