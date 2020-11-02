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Что происходит с курсом валют в банках после выходных

02.11.2020 11:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. Утром в понедельник столичные банки продают доллар по курсу от 2,645 рубля, евро - от 3,078 рубля, российский рубль - от 3,31 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

© Pixabay
Экономисты о курсе белорусского рубля: прогнозы неутешительные

По итогам последних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошлой неделе подорожали доллар и российский рубль, евро немного просел. В понедельник торги начались с роста американской и общеевропейской валют: доллар и евро сразу прибавили больше одной копейки. При этом российский рубль потерял больше двух копеек.

Несмотря на то, что до окончания торгов еще несколько часов, столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость валют.

Лучший курс доллара в 2,645 рубля предлагают утром в понедельник Беларусбанк и Технобанк. В БТА Банке американскую валюту продают по 2,65 рубля, в БСБ Банке и Паритетбанке -  по 2,652 рубля. Также по Минску доллар можно найти по курсу от 2,655 до 2,684 рубля.

Самый выгодный курс евро в 3,078 рубля  установлен в МТБанке. Технобанке реализует евро по курсу в 3,08 рубля, Беларусбанк, Абсолютбанк и ВТБ Банк - в 3,085 рубля. В других обменниках столицы курс общеевропейской валюты варьируется от 3,087 до 3,13 рубля.

Самый низкий курс продажи российского рубля в 3,31 белорусского рубля за сотню установили утром в понедельник в некоторых отделениях Технобанка и Паритетбанка. В БСБ Банке российский рубль продают по 3,315 рубля, в Альфа-Банке - по 3,317 рубля. Кроме того, российскую валюту в Минске реализуют по курсу от 3,19 до 3,39 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В понедельник в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снова пошел в рост и прибавил сразу больше копейки, также вырос евро.
 
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