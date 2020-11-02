Минэкономразвития РФ внесло в стратегический список белорусскую компанию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя - Sputnik. "Белоруснефть-Сибирь" – единственное из предприятий с белорусскими корнями, которое вошло в 2020 году в стратегический список системообразующих организаций России, сообщили в пресс-службе "Белоруснефти".

Министерство экономического развития сформировало данный перечень для оказания возможной господдержки в период распространения COVID-19.

"Если говорить о нефтесервисе, то сегодня российское министерство промышленности Российской Федерации разрабатывает систему поддержки буровых компаний. Меры могут распространяться только на системообразующие предприятия. Если ситуация с пандемией будет усложняться, то такую господдержку планируется оказывать. Чтобы попасть в группу претендентов, нужно соответствовать определенным критериям", - сказал директор компании Дмитрий Гузов.

Российские власти внесли "Белоруснефть-Сибирь" в список в качестве одной из ведущих компаний по предоставлению услуг в области добычи нефти и природного газа.

Всего в этой категории значится 114 организаций, среди них ПАО "Газпром", АО "Роснефтегаз", ЛУКОЙЛ, а также энергетические холдинги, угледобывающие предприятия.

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