|
Абоненты МТС до конца ноября могут воспользоваться персональными бонусами
02.11.2020 13:13 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 30 ноября. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ.
Абоненты МТС могут воспользоваться одним из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.
Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.
Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 30 ноября 2020 года.
Подробную информацию смотрите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 30 ноября. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут получить дополнительный...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)