«Будем взыскивать компенсацию за моральный вред и незаконное задержание». Пикетчик незаконно сидел «сутки»

Источник материала: Tut.by

Медиатор Андрей Воротник 30 сентября около часа стоял у СИЗО с плакатом в поддержку политтехнолога Виталия Шклярова. История развивалась традиционно: был задержан и получил 8 суток ареста решением суда Московского района по статье 23.34 КоАП — «Нарушение порядка проведения массового мероприятия». Решение было обжаловано, и суд с доводами согласился — наказание заменено на предупреждение. Но «сутки» Воротник уже отбыл и даже получил за них счет на 94,5 рубля.



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Напомним, 30 сентября около трех часов дня Андрей Воротник вышел на одиночный пикет к СИЗО на улице Володарского. На его плакате было написано: «Освободите заложника! Свободу Шклярову!»

— Во время процесса Андрей не отрицал, что вышел на пикет, чтобы публично выразить свое мнение по поводу задержания Виталия Шклярова, — рассказал адвокат Антон Гашинский. — Рассмотрев его дело, судья назначила наказание в виде восьми суток ареста.

13 октября Воротник подал жалобу на вступившее в силу решение суда. Как пояснил Антон Гашинский, ч. 2 ст. 6.7 КоАП оговорено, к кому не может применяться административный арест. Один из пунктов — лица, перечисленные в ч. 6 ст. 8.2 ПИКоАП: чиновники на высших госдолжностях, лица из кадрового реестра президента, депутаты, судьи и народные заседатели.

Андрей Воротник является народным заседателем суда Ленинского района Минска (копия удостоверения есть в редакции), и Гашинский подчеркивает, что даже задерживать Воротника не имели права.

28 октября Минский городской суд рассмотрел дело Воротника и решил, что постановление суда подлежит изменению, так как «оснований для наложения на Воротника А. Н. административного ареста у суда не имелось» по вышеперечисленным основаниям: административный арест не может применяться к народным заседателям. Арест заменили предупреждением, но срок Андрей Воротник успел отбыть.

— Сейчас мы намерены взыскивать компенсацию за моральный вред и незаконное задержание. Счет за содержание в ИВС, 94 рубля и 50 копеек, мой доверитель также не оплачивал, — рассказал Гашинский.