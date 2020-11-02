﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года

02.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Снижение цен на «вторичке» набирает ход. Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.7% и составил 1356 $/м2. За последние 7 месяцев квадратный метр подешевел в среднем на $120.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась незначительно (-0.1%) и составляет на данный момент 1311 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 45 $/м2. Это минимальное значение за последние 2 года.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года

Недельное снижение цен на вторичном рынке было одним из сильнейших в 2020 году.  Сильное давление на средний ценовой уровень оказывают новые объекты, выходящие на рынок со значительно более низкими ценами.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года

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Динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3.6%, впервые в истории превысив отметку в 10 000 квартир.

Впрочем, следует сделать оговорку, что в отличие от предыдущего пика, датируемого весной 2016 года, сейчас на рынке гораздо больше нового жилья, которое реализуется с помощью агентств недвижимости.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года

У всех без исключения типов квартир зафиксировано снижение цен в диапазоне от 0.5% до 0.8%. Сильнее других за последний месяц подешевели «однушки» (-1.8%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года

Изменение цен в административных районах города было разнонаправленным. В Центральном и Партизанском районах динамика цен оказалась положительной с довольно высокими темпами роста. В Заводском и Советском районах существенных изменений отмечено не было. В остальных районах квартиры подешевели – темпы снижения цен достигали 1.3%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 800 $/м2 (+0.1%), Витебск — 628 $/м2 (-0.5%), Гомель — 629 $/м2 (без изменений), Гродно — 722 $/м2 (-0.8%), Могилев — 660 $/м2 (-0.3%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 607 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 849 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 752 $/м2 (+0.4%), Жодино — 720 $/м2 (+0.5%), Слуцк — 571 $/м2 (-1%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 26 октября по 2 ноября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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