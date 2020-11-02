|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года
02.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Снижение цен на «вторичке» набирает ход.
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась незначительно (-0.1%) и составляет на данный момент 1311 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 45 $/м2. Это минимальное значение за последние 2 года.
Динамика объёма предложения остаётся положительной. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю выросло на 3.6%, впервые в истории превысив отметку в 10 000 квартир.
Впрочем, следует сделать оговорку, что в отличие от предыдущего пика, датируемого весной 2016 года, сейчас на рынке гораздо больше нового жилья, которое реализуется с помощью агентств недвижимости.
Изменение цен в административных районах города было разнонаправленным. В Центральном и Партизанском районах динамика цен оказалась положительной с довольно высокими темпами роста. В Заводском и Советском районах существенных изменений отмечено не было. В остальных районах квартиры подешевели – темпы снижения цен достигали 1.3%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 607 $/м2 (-0.1%), Солигорск — 849 $/м2 (+0.2%), Молодечно — 752 $/м2 (+0.4%), Жодино — 720 $/м2 (+0.5%), Слуцк — 571 $/м2 (-1%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 26 октября по 2 ноября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)