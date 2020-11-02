Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 26 октября - 2 ноября 2020 года

Снижение цен на «вторичке» набирает ход. Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.7% и составил 1356 $/м2. За последние 7 месяцев квадратный метр подешевел в среднем на $120.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась незначительно (-0.1%) и составляет на данный момент 1311 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составил 45 $/м2. Это минимальное значение за последние 2 года.