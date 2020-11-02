Частная охранная компания, сотрудникам которой Лукашенко разрешил применять оружие, сменила хозяев

Источник материала: Tut.by

Летом большой интерес вызвала история с частной компанией «ГардСервис», сотрудникам которой Александр Лукашенко разрешил оказывать охранные услуги и применять оружие. Как выяснил TUT.BY, довольно скоро ЧОП сменил владельцев и место дислокации.



Частные охранные предприятия (ЧОП) являются довольно распространенным явлением за границей. Фото: tverskaya13

Напомним, новому статусу ООО «ГардСервис» был посвящен отдельный указ № 227. До того в охранном бизнесе находилось место только для государственных структур. ЧОП может охранять не только объекты и имущество компаний и физлиц, но и реагировать на сигналы охранной и тревожной сигнализации, заниматься перевозкой и охраной имущества, сопровождать товары и транспортные средства, проектировать, устанавливать и обслуживать средства и системы охраны.

«ГардСервис» была зарегистрирована в ноябре 2019-го и первоначально называлась «БелСекьюритиГрупп». Ее единоличным собственником была фирма «Глобалкастом-менеджмент», связанная с таможенной логистикой и оптовой торговлей. Ею, в свою очередь, владели малоизвестные белоруска Анна Пушкарева и украинка Анна Хмелевская.

Директором «ГардСервиса» значился председатель фонда ветеранов специальных подразделений «АСА» Евгений Чанов. Этот бывший спецназовец был также заместителем директора «Белгеопоиска», который занимается добычей полезных ископаемых. Учредителями данной организации были «Белзарубежторг» Управления делами президента и «Глобалкастом-менеджмент».

Но в августе все изменилось. Согласно данным реестра юрлиц, владельцем 100% доли «ГардСервиса» стал Александр Метла. Это руководитель благотворительного фонда «Память Афгана», директор «Линии Сталина». Данным проектам оказывал поддержку управляющий делами президента Виктор Шейман.

Сменились и владельцы «Глобалкастом-менеджмента». Теперь это Евгений Жовнер и Александр Романовский. Последний владеет долей в компании «ЮРАНЭКС-безопасность». Его партнером по бизнесу является бывший пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин, сообщают naviny.by .

Директором «ГардСервиса» указан Владимир Михайлович Орех. Его полный тезка был заместителем командующего войсками по тылу — начальником управления тыла Западного оперативного командования.

За несколько месяцев «ГардСервис» сменил место регистрации в Минске. Теперь компания базируется на Карвата, 85. Там ранее располагался Центр специальной подготовки при спортобществе «Динамо». Это была межведомственная структура, предназначенная для разработки и внедрения методов повышения боеспособности оперативных работников и личного состава органов безопасности и правопорядка. За 8 лет в центре прошли подготовку более 5500 человек, из них почти половина — 2500 человек — иностранные специалисты. Однако год назад, как сообщает журнал «Спецназ», было принято решение о ликвидации ЦСП.