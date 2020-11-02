Скромные итоги экономики и новая Конституция. Что власти обсудят и решат на Всебелорусском собрании

Источник материала: Tut.by

Власти начали подготовку к шестому Всебелорусскому народному собранию, которое планируется провести в январе-феврале следующего года. К 20 ноября оргкомитет ждет итоги обсуждений социально-экономического и общественно-политического развития. В этот раз на «народном вече» будут представлены конституционные изменения. Судя по всему, на этом и будет сделан основной акцент форума.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Экономический блок обсуждать будет неинтересно: достижения весьма скромные

Каждый раз, собираясь на Всебелорусское народное собрание, власти рассказывают о достижениях в развитии страны за предыдущие пять лет и обсуждают прогнозные документы на новый срок. В программе социально-экономического развития, одобренной участниками пятого собрания, значился прирост ВВП к 2020 году на 12−15% по сравнению с 2015 годом, увеличение доходов граждан за этот же период было запланировано на 9,5−11,6%. Инфляция должна была снизиться до 5%, а ставки по кредитам — до 9−11%.

Надо сказать, что названные пункты, кроме ВВП, реализовались или были близки к исполнению, и если бы Всебелорусское собрание провели в начале 2020 года, повод похвалиться успехами в экономике можно было бы найти. Но этот год в связи с глобальными и локальными экономическими проблемами, а также политическим кризисом внутри Беларуси не просто поубавил оптимизма — он с большой долей вероятности перечеркнет все достижения прошлых четырех лет. Например, благодаря денежно-кредитной политике Нацбанка в последние годы инфляцию удалось довести до прогнозных показателей. Даже в непростые январь-август она составила 5% к такому же периоду прошлого года. Но в третьем квартале все же вышла за рамки и в сентябре увеличилась до 6,1% в годовом выражении.

Рост реальных располагаемых доходов в 2020 году замедлился, а средняя зарплата сокращается два месяца подряд. При этом общая экономическая ситуация не создает предпосылок для их более активного увеличения.

Что касается ВВП, то и здесь реальность далека от прогнозного показателя. По итогам 2016 года ВВП показал минус 2,5%, в 2017 его прирост составил 2,5%, в 2018 — 3,1%, а в 2019 — 1,2%. Премьер-министр Роман Головченко рассчитывает, что в этом году ВВП останется на уровне 2019-го, хотя по итогам января-сентября он снизился на 1,3%. МВФ прогнозирует белорусской экономике в этом году сокращение на 3%. Но даже при самом оптимистичном сценарии положение далеко от того, к которому власти собирались прийти к шестому съезду. С обозначившейся позиции еще более недостижимой видится уже поставленная на следующую пятилетку планка по достижению ВВП в 100 млрд долларов.

Так что экономическая сторона реализуемой сейчас программы социально-экономического развития вряд ли займет значимое место на предстоящем собрании. Скорее всего, акценты на шестой общенациональной встрече будут отличаться от предыдущих пяти.

Для чего еще собирают Всебелорусские народные собрания

Традиционно на двухдневное собрание съезжаются представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны.

Впервые подобное собрание прошло по инициативе Александра Лукашенко в октябре 1996 года накануне референдума по изменениям в Конституцию. С тех пор оно проводится каждые пять лет, чаще всего перед выборами президента. Первым исключением стал перенос в 2015 году. Тогда собрание состоялось спустя восемь месяцев после даты выборов президента — в июне 2016-го. Второй перенос случился в 2020 году: анонсированный еще в январе съезд так и не состоялся. Его планируется провести в начале 2021 года.

Первое Всебелорусское народное собрание было самым многочисленным: в нем приняло участие 4740 делегатов. На втором съезде присутствовало почти в два раза меньше человек. Впоследствии сохранится традиция собирать на «вече» по 2,5 тысячи участников. С него начинается традиция обсуждать разработанную программу социально-экономического развития. В тот первый раз приоритетными направлениями развития назначили экспорт, жилищное строительство, развитие агропромышленного комплекса.

Кстати, это было единственное собрание, во время которого принимались предложения от граждан, не присутствующих в зале. Сообщалось о 500 звонках с различными предложениями.

С тех пор делегаты из всех регионов страны собираются на таком форуме, чтобы услышать достижения правительства по исполнению социальных и экономических показателей и утвердить программный документ на будущее. Организационная структура собрания напоминает съезды КПСС из советского прошлого: на нем подводят итоги пятилетки и определяют основные направления экономического и социального развития страны на следующую. Здесь же люди в одинаковой одежде, строгая очередь выступающих, синхронные аплодисменты каждому уходящему от кафедры.

Александр Лукашенко считает такую взаимосвязь «одной из важнейших форм прямой демократии». Он лично подписывает распоряжение о подготовке собрания, а потом издает указ о его проведении, он же утверждает дату и количество участников форума. Контролируется процесс Администрацией президента. Распоряжение о подготовке предстоящего шестого Всебелорусского народного собрания было подписано 29 октября. Специально для этого создан Республиканский организационный комитет по его подготовке, руководить которым будет премьер-министр Роман Головченко.

Главная тема шестой национальной встречи — новая Конституция

На шестом съезде планируется обсудить конституционные изменения. При этом основная функция предстоящего собрания, по мнению экспертов, заключается в одобрении нового предложенного варианта Конституции.

— Видимо, после того как они согласятся, этот вариант Конституции будет вынесен на голосование в парламент либо на референдум. Хотя есть предположение, что народное собрание может быть использовано как квазиконституционный орган, и его одобрение Конституции не потребует референдума, — говорит старший аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров.

— Что касается изменений в Конституцию, «лучшие люди нашего города» подтвердят, что они выступают за представленные поправки и одобряют их. Это будет своеобразный способ демонстрации обществу и миру, что конституционная реформа и ее обсуждение проводились с различными социальными и профессиональными группами, что все это абсолютно легитимно и признается народом, — дополняет основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада», эксперт по вопросам реформы государственной службы Владимир Ковалкин. — Это очень удобный способ эти поправки перед референдумом (если до того дойдет) как-то легитимизировать, показать, что это обсуждалось. Хотя на самом деле с теми людьми, которые протестуют, это никак не связано.

Эксперты: выбранный формат вряд ли приведет к реальному обсуждению актуальных вопросов

Имитация прямого демократического участия — так видит выбранный формат собрания Андрей Егоров.

— В отсутствие нормальной представительной демократии используются такие формы, где изображается некая консультация с народом по важным вопросам стратегического развития страны. В белорусской политической системе Всебелорусское народное собрание предназначено для изображения прямого диалога авторитарного лидера с народом. Никакого другого особого смысла в нем нет. В демократической стране, где парламент, как и все остальные ветви власти, исполняет свои функции, потребность в подобном мероприятии отпадает.

Владимир Ковалкин также видит в нем имитационный институт, имеющий символическое значение.

— Нам как бы предъявят заслуженных людей, которые должны пользоваться доверием общества. Эти самые люди должны каким-то образом разработать и утвердить программу развития нашего общества на следующие пять лет. На самом деле этих людей никто из общественности не делегировал, это тщательно подобранные идеологической вертикалью и кадровыми работниками люди.

Скорей всего, в этот раз костяк участников форума составят приближенные чиновники, идеологические кадры и силовики. Исходя из того, что Всебелорусское народное собрание имеет признаки имитационной структуры, эксперты ожидают, что предстоящий в начале года съезд пройдет по привычному сценарию. Значит, ожидать реального обсуждения актуальных вопросов не приходится. Предложенные документы, будь то программа социально-экономического развития или новый вариант Конституции, будут одобрены единогласно.