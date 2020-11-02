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"Нафтан" направил своих специалистов на "Гродно Азот"

02.11.2020 16:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. "Нафтан" направил своих рабочих на "Гродно Азот" для оказания помощи, об этом говорится в заявлении генерального директора "Нафтан" Андрея Сойко.

© Photo : ОАО "Гродно Азот"
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По словам Сойко, "Гродно Азот" и "Нафтан" являются градообразующими предприятиями и вносят основной вклад в поступление доходов от налогов в бюджеты своих регионов. Также они обеспечивают работой тысячи людей.

Он отметил, что "Нафтан" поставляет на "Гродно Азот" бензол и серную кислоту, а оттуда получает аммиак. 

"От нашей слаженной работы зависит благосостояние жителей нашей страны, наших городов. Мы заверяем, что коллектив ОАО "Нафтан" всегда готов подставить плечо и поддержать работников ОАО "Гродно Азот" в любых ситуациях. Сегодня мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства в том числе, и по причине сложной эпидемиологической ситуации", – цитирует Сойко "Вестник Нафтана".

Генеральный директор выразил надежду на то, что планы отдельных провокаторов и экстремистов не будут реализованы и "Гродно Азот" продолжит свою работу. "Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, – вы поможете нам", – добавил он.

Что происходит на "Гродно Азот"

Часть работников нескольких цехов "Гродно Азот" утром 26 октября отказалась принимать смену, некоторые из них не смогли приступить к работе из-за задержания. Их функции выполняла ночная смена, они находились в цехах почти сутки.

© Sputnik Виктор Драчев
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Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, комментируя Sputnik ситуацию 26 октября, заявил, что все предприятия концерна работают в штатном режиме. По его словам, попытка раскачать ситуацию на "Гродно Азот" провалилась, а люди, собравшиеся возле завода, в большинстве своем не имеют отношения ни к нему, ни к рабочей профессии.

Позже генеральный директор гродненского предприятия Игорь Бобырь заявил, что группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается "убить" завод. Также он сказал о том, что первая группа рабочих с других заводов из 40 человек едет на "Гродно Азот".

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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