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"Нафтан" направил своих специалистов на "Гродно Азот"
02.11.2020 16:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. "Нафтан" направил своих рабочих на "Гродно Азот" для оказания помощи, об этом говорится в заявлении генерального директора "Нафтан" Андрея Сойко.
© Photo : ОАО "Гродно Азот"
По словам Сойко, "Гродно Азот" и "Нафтан" являются градообразующими предприятиями и вносят основной вклад в поступление доходов от налогов в бюджеты своих регионов. Также они обеспечивают работой тысячи людей.
Он отметил, что "Нафтан" поставляет на "Гродно Азот" бензол и серную кислоту, а оттуда получает аммиак.
"От нашей слаженной работы зависит благосостояние жителей нашей страны, наших городов. Мы заверяем, что коллектив ОАО "Нафтан" всегда готов подставить плечо и поддержать работников ОАО "Гродно Азот" в любых ситуациях. Сегодня мы направили своих специалистов к вам для оказания помощи в обеспечении непрерывного технологического процесса и недопущения остановки производства в том числе, и по причине
Генеральный директор выразил надежду на то, что планы отдельных провокаторов и экстремистов не будут реализованы и "Гродно Азот" продолжит свою работу. "Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих. Завтра, если потребуется, – вы поможете нам", – добавил он.
Что происходит на "Гродно Азот"
Часть работников нескольких цехов "Гродно Азот"
© Sputnik Виктор Драчев
Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, комментируя Sputnik ситуацию 26 октября, заявил, что все предприятия концерна
Позже генеральный директор гродненского предприятия Игорь Бобырь заявил, что группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается "убить" завод. Также он сказал о том, что первая группа рабочих с других заводов из
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Специалисты призваны обеспечить непрерывный технологический процесс и не допустить остановку производства в том числе, и по причине сложной эпидемиологической...
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