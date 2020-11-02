Премьер-министр доложил Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях

Александр Лукашенко поручил сохранить ВВП на уровне прошлого года, а премьер-министр Роман Головченко отрапортовал, что ситуация не просто стабилизировалась, а вышла на трек опережающего роста. В то же время ВВП за 9 месяцев снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года.

На встрече 2 ноября президент Беларуси пинял с докладом премьер-министра. Они обсудили ситуацию в экономике и на предприятиях страны, не остались без внимания и забастовки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран", - заявил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что нужно выдержать поставленные цели, достичь их и сохранить ВВП на уровне прошлого года, продав белорусский товар.

Лукашенко поинтересовался экономическими прогнозами на 2021 год и добавил, что встреча будет ещё в более широком кругу, "а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки".

Прокомментировал глава государства и ситуацию на предприятиях.

"Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий", - сказал Александр Лукашенко.

Головченко рассказал, что экономическая ситуация в этом году не просто стабилизировалась, а вышла на трек опережающего роста. Несмотря на непростые условия, по словам премьер-министра, по третьему кварталу Беларусь уже практически догнала темп 2019 года, благодаря вкладу сельского хозяйства, строительства, информации и связи, финансового сектора и науки в ВВП страны.



Ситуация в Беларуси сегодня

По итогам девяти месяцев этого года ВВП стал меньше на 1,3%, чем за такой же прошлогодний период. А также на данный момент общий госдолг Беларуси составляет 56,9 млрд долларов.

Тем временем из-за политической ситуации в стране 26 октября началась массовая бессрочная забастовка, которая продолжается до сих пор. Сообщалось о забастовках на Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, на Гродно Азот, Белкоммунмаше, других крупнейших предприятиях страны.