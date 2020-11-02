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Премьер-министр доложил Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях
02.11.2020 16:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко поручил сохранить ВВП на уровне прошлого года, а премьер-министр Роман Головченко отрапортовал, что ситуация не просто стабилизировалась, а вышла на трек опережающего роста. В то же время ВВП за 9 месяцев снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года.
На встрече 2 ноября президент Беларуси пинял с докладом премьер-министра. Они обсудили ситуацию в экономике и на предприятиях страны, не остались без внимания и забастовки. Об этом
"Скажу откровенно, очень хотелось бы, чтобы в этом году назло, как в народе говорят, нашим врагам и недругам экономика у нас сработала по крайней мере не хуже, чем у окружающих нас стран", - заявил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что нужно выдержать поставленные цели, достичь их и сохранить ВВП на уровне прошлого года, продав белорусский товар.
Лукашенко поинтересовался экономическими прогнозами на 2021 год и добавил, что встреча будет ещё в более широком кругу, "а на Всебелорусском народном собрании уже обозначим контуры нашей пятилетки".
Прокомментировал глава государства и ситуацию на предприятиях.
"Молодцы рабочий класс и наша эта техническая интеллигенция, просто молодцы. Поняли, что они могут потерять. Да и люди уже не те, что были даже месяц назад. Ну и увидели тех, кто к власти хотел прийти. Это тоже полезно. Это хороший урок из последних событий", - сказал Александр Лукашенко.
Головченко рассказал, что экономическая ситуация в этом году не просто стабилизировалась, а вышла на трек опережающего роста. Несмотря на непростые условия, по словам премьер-министра, по третьему кварталу Беларусь уже практически догнала темп 2019 года, благодаря вкладу сельского хозяйства, строительства, информации и связи, финансового сектора и науки в ВВП страны.
Ситуация в Беларуси сегодня
По итогам девяти месяцев этого года ВВП
Тем временем из-за политической ситуации в стране 26 октября
28 октября задним числом были
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