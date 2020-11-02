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Лукашенко: Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию. Какие здесь могут быть поблажки?

02.11.2020 17:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что выступает за выражение различных точек зрения, но против нарушений законодательства, передает пресс-служба президента Беларуси. 2 ноября он встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я не против инакомыслия. Я вообще не могу существовать в каком-то пространстве, где нет иной точки зрения. Я ведь, считаю, из трезвой, разумной оппозиции пришел к власти. Когда собираем совещание, если нет двух-трех точек зрения — откладываем. Зачем собираться тогда? Поэтому я за разные точки зрения и инакомыслие. Но категорически против, когда нарушается закон, — заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что протестующие называют себя мирными, ведь, по их заявлениям, не нарушают законодательства, однако граждане выходят на несогласованные, а значит, незаконные демонстрации.

— Они сейчас уже даже не мирные акции. Вы нарушаете общественный порядок, бросаетесь на милицию и прочее — там букет нарушений. Какие же здесь могут быть поблажки, если вы нарушаете закон? Если вы хотите подискутировать: студенты в вузах собрались и обсудили. Но я же понимаю, откуда ноги растут, кто им подкидывает эти идеи: идите на конфронтацию, снимайте, в Telegram-каналы вбрасывайте — за это мы вам деньги дадим. Мы же видим это.

Поэтому я не против инакомыслия. Наоборот, вся моя жизнь свидетельствует о том, что у нас всегда были разные точки зрения и разные мнения. Даже вот я говорю, что мы поддерживаем все конфессии. А сколько их, и сосчитать трудно, — сказал он.

 
 
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Александр Лукашенко заявил, что выступает за выражение различных точек зрения, но против нарушений законодательства.
 
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