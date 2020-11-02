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Головченко рассчитывает на привлекательную цену на российский газ

03.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Беларусь рассчитывает на привлекательную цену на российский газ для республики в 2021 году, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" белорусский премьер Роман Головченко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, к настоящему времени страна погасила все задолженности перед РФ за поставленное голубое топливо.

"Пока окончательной договоренности (о цене – Sputnik) нет, идут переговоры. Расчеты за потребленный газ завершены, у нас сейчас нет задолженности перед Российской Федерацией", – сказал Головченко.

Он также уточнил, что в ближайшее время белорусские власти планируют выйти на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. "Рассчитываем на то, что она для нас будет привлекательной", – заявил премьер.

Ранее в белорусском Минэнерго сразу после получения кредита в размере 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития заявили, что рассчитались с Газпромом за поставки газа. Однако белорусская "дочка" Газпрома сообщила, что Минск не полностью погасил задолженность за голубое топливо. В частности, не оплачена пеня за просрочку платежей.

Нефть российская и альтернативная

Беларусь, по словам премьера, будет по-прежнему приобретать в России основное количество нефти для своих НПЗ.

© Sputnik / Светлана Майорова
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"Годовой объем поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия оценивается от 18 до 24 миллионов тонн. Какое конкретно количество будет поставлено – это будет зависеть от возможностей наших предприятий по переработке, от ситуации, которая будет складываться на рынках нефтепродуктов", – сказал Головченко.

Он также отметил, что сейчас у республики нет никаких проблем с объемами поставок сырья.

"Что касается альтернативных поставок нефти, то, как и в текущем году, они также будут использоваться. Но, конечно, основной объем нефти мы будем закупать из Российской Федерации", – сказал Головченко.

При этом премьер уточнил, что Беларусь продолжит налаженную практику приобретения сырья из альтернативных источников.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам премьера, к настоящему времени республика погасила все задолженности перед РФ за поставленное голубое топливо.
 
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