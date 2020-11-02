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Головченко рассчитывает на привлекательную цену на российский газ
03.11.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 ноя – Sputnik. Беларусь рассчитывает на привлекательную цену на российский газ для республики в 2021 году, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" белорусский премьер Роман Головченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, к настоящему времени страна погасила все задолженности перед РФ за поставленное голубое топливо.
"Пока окончательной договоренности (о цене – Sputnik) нет, идут переговоры. Расчеты за потребленный газ завершены, у нас сейчас нет задолженности перед Российской Федерацией", – сказал Головченко.
Он также уточнил, что в ближайшее время белорусские власти планируют выйти на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. "Рассчитываем на то, что она для нас будет привлекательной", – заявил премьер.
Ранее в белорусском Минэнерго сразу после получения кредита в размере 500 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития заявили, что
Нефть российская и альтернативная
Беларусь, по словам премьера, будет по-прежнему приобретать в России основное количество нефти для своих НПЗ.
© Sputnik / Светлана Майорова
"Годовой объем поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия оценивается от 18 до 24 миллионов тонн. Какое конкретно количество будет поставлено – это будет зависеть от возможностей наших предприятий по переработке, от ситуации, которая будет складываться на рынках нефтепродуктов", – сказал Головченко.
Он также отметил, что сейчас у республики нет никаких проблем с объемами поставок сырья.
"Что касается альтернативных поставок нефти, то, как и в текущем году, они также будут использоваться. Но, конечно, основной объем нефти мы будем закупать из Российской Федерации", – сказал Головченко.
При этом премьер уточнил, что Беларусь продолжит налаженную практику приобретения сырья из альтернативных источников.
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По словам премьера, к настоящему времени республика погасила все задолженности перед РФ за поставленное голубое топливо.
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