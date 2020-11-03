|
Вакульчик и Барсуков уволены со службы в запас по возрасту
03.11.2020 07:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стали известны подробности кадровых рокировок, которые произошли 29 октября, когда были
Генерал-лейтенант Валерий Вакульчик указом
Генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков указом
Генерал-лейтенант милиции Юрий Караев больше не является министром внутренних дел, его
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны подробности кадровых рокировок, которые произошли 29 октября, когда были назначены новые помощники президента Беларуси. На Национальном правовом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)