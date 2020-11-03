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Вакульчик и Барсуков уволены со службы в запас по возрасту

03.11.2020 07:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны подробности кадровых рокировок, которые произошли 29 октября, когда были назначены новые помощники президента Беларуси. На Национальном правовом интернет-портале 3 октября опубликованы соответствующие указы.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Генерал-лейтенант Валерий Вакульчик указом освобожден от должности
госсекретаря Совбеза страны, в которой он пробыл не полных два месяца. Вакульчик откомандирован в КГБ, который возглавлял почти 8 лет. В указе президента сказано, что Вакульчик уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы и знаков различия. Вакульчику присвоен первый класс государственного служащего. Напомним, он назначен помощником президента Беларуси — инспектором по Брестской области.

Генерал-лейтенант милиции Александр Барсуков указом освобожден
от должности заместителя министра внутренних дел — начальника милиции
общественной безопасности. Он уволен со службы в органах внутренних дел в запас по возрасту с правом ношения формы и знаков различия. Ему также присвоен первый класс государственного служащего. Барсуков стал помощником президента по Минску.

Генерал-лейтенант милиции Юрий Караев больше не является министром внутренних дел, его прикомандировали к Администрации президента с оставлением в кадрах
МВД. Караев стал помощником президента по Гродненской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны подробности кадровых рокировок, которые произошли 29 октября, когда были назначены новые помощники президента Беларуси. На Национальном правовом...
 
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