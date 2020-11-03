За последние 5 лет рынок не только офисов, но и всей коммерческой недвижимости практически полностью перешел на формат аренды. Основные причины две: во-первых, после кризисного периода 2014-2016 гг., в течение которого цены и ставки аренды снизились до 50%, доверие к коммерческой недвижимости, как инвестиционному активу, заметно пошатнулось. А во-вторых, офисный дефицит, наблюдавшийся в начале 2010-х годов, уже сошел на нет. По этим причинам, сегодня покупка коммерческой недвижимости уже не выглядит столь привлекательным вариантом инвестирования, как это было ранее. Но это совсем не значит, что офисы совсем прекратили покупать.

- Если офис необходим в рабочих целях, т.е. для размещения сотрудников, то компания его просто арендует. Логика такова - зачем замораживать большие финансовые средства, приобретая офис в собственность, и тем самым вешать на себя не профильные активы и «привязываться» к определенным площадям, когда можно вложить эти средства в бизнес-оборот? Тем более, что их выбор ежемесячно становиться все обширнее, - поясняет руководитель «Твоя столица · Недвижимость для бизнеса» Руслан Орлов. – В результате, в последние несколько лет соотношение количества заключаемых договоров аренды и купли-продажи офисов имеет однозначный перевес в сторону аренды. А подавляющее большинство приобретаемых офисов – это инвестиционные приобретения с целью последующей сдачи в аренду. Такая парадигма сложилась именно после обвала рынка коммерческой недвижимости в 2014-2016 гг.

Если до нынешнего года активность на рынке купли-продажи офисов и так была невысокой, то с начала 2020 г. уровень спроса и предложения стали еще больше дистанцироваться друг от друга. На фоне непрекращающихся форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся экономико-политическая и непрекращающаяся пандемическая угроза, спрос на офисы значительно просел. Так, по данным «Твоей столицы», за девять месяцев 2020 г. в Минске было продано 34 тыс. кв. м. офисных площадей, что почти на 20 тыс. (~40%) меньше аналогичного периода прошлого года. Но не это антирекорд, а тот факт, что в третьем квартале 2020 г. было продано всего 5,7 тыс. кв. м. офисов, что в 3 раза меньше, чем годом ранее, и что является самым низким показателем с января 2015 г.