Лукашенко изменил генплан Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Изменения внесены в генеральный план Минска, соответствующий указ президента №399 от 30 октября официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В документе идет речь о том, что изменяется назначение некоторых земель в северной части столицы. Около 10 квадратных километров земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пределах города, указом главы государства переведены в зоны общественной многофункциональной застройки, застройки специализированного назначения и жилой смешанной многоквартирной застройки. При этом более 90% выделенных территорий предназначены для строительства жилья.

Выделенные под застройку земли находятся с восточной и западной стороны от Долгиновского тракта и примыкают к Цнянскому водохранилищу и к Зацени. Еще один участок расположен к западу от Зацени между МКАД и лесопарком и примыкает к водохранилищу Дрозды.

Данный указ президента вступил в силу со дня его подписания, соответственно, изменения в генплан уже являются актуальными.