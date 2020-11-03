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Лукашенко изменил генплан Минска

03.11.2020 09:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Изменения внесены в генеральный план Минска, соответствующий указ президента №399 от 30 октября официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

© Photo : пресс-служба правительства Беларуси
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В документе идет речь о том, что изменяется назначение некоторых земель в северной части столицы. Около 10 квадратных километров земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пределах города, указом главы государства переведены в зоны общественной многофункциональной застройки, застройки специализированного назначения и жилой смешанной многоквартирной застройки. При этом более 90% выделенных территорий предназначены для строительства жилья.

Выделенные под застройку земли находятся с восточной и западной стороны от Долгиновского тракта и примыкают к Цнянскому водохранилищу и к Зацени. Еще один участок расположен к западу от Зацени между МКАД и лесопарком и примыкает к водохранилищу Дрозды.

Данный указ президента вступил в силу со дня его подписания, соответственно, изменения в генплан уже являются актуальными.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Под общественную многофункциональную застройку, застройку специализированного назначения и жилую смешанную многоквартирную на севере столицы выделили 10...
 
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