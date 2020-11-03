Беларусь намерена продолжать покупать нефть не только в России. Но пока взяла паузу

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко считает, что с Россией не возникнет споров по поставкам нефти на 2021 год. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1».



Фото: mlyn.by

— Ситуация по поставкам нефти абсолютно прогнозируемая и просматриваемая на следующий год, — сказал Головченко.

Он отметил, что годовой объем поставок на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия оценивается от 18 до 24 млн тонн.

— Какое конкретно количество будет поставлено, зависит от технических возможностей наших предприятий по переработке, от ситуации, которая будет складываться на рынках нефтепродуктов. Но в принципе никаких проблем с объемами поставок у нас нет, — отметил премьер-министр и добавил, что основной объем нефти будет приобретаться трубопроводным транспортом из России.

Головченко также сказал, что в 2021 году будут использоваться альтернативные поставки нефти.

— Это интересно и для самих предприятий: можно попробовать различные сорта, чтобы, возможно, увеличить выход светлых нефтепродуктов, — пояснил он.

Поставки нефти из России в Беларусь в ноябре 2020 года составят 1,65 млн тонн, в том числе 1,57 млн тонн по нефтепроводу «Дружба», сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. При этом он не подтвердил возможность поставок в ноябре нефти из альтернативных России источников. В прошлом месяце Беларусь приобрела один танкер азербайджанской нефти.

Напомним, лишь в конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Спор был в цене, так как Беларусь в условиях налогового маневра отказывалась уплачивать премию. В первом квартале поставки продолжила только группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. На этом фоне Беларусь начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. Общий объем сырья, которого получалось дороже российского, превысил 1 млн тонн.

Министр энергетики РФ Александр Новак в октябре в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что с партнерами из Беларуси сейчас ведется активный диалог по поводу будущих поставок нефти, «и он достаточно конструктивный». Что касается цен, то, по его словам, «они рыночные в принципе и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того, что для Беларуси у нас идут поставки без экспортной пошлины».