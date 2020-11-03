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Белорусский премьер надеется получить в 2021 году привлекательную цену на российский газ

03.11.2020 11:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь продолжает переговоры с Россией об условиях поставки природного газа в 2021 году, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» премьер-министр Роман Головченко.


Фото: btg.by

— Пока идут переговоры. Но расчеты за потребленный газ завершены. Сейчас у нас нет задолженности перед Российской Федерацией. Мы хотели бы в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. Рассчитываем, что она для нас будет привлекательной, — сказал Головченко.

В «Газпром трансгаз Беларусь» (100%-я «дочка» российского «Газпрома») отказались комментировать слова белорусского премьер-министра.

16 октября подконтрольный России Евразийский фонд стабилизации и развития выделил Беларуси кредит на 500 млн долларов. За счет этих средств был погашен долг Беларуси перед белорусской «дочкой» «Газпрома», который в сентябре оценивался в 328 млн долларов. Однако в «Газпром трансгаз Беларусь» заявили, что обязательства выполнены не в полном объеме, осталась не уплачена пеня.

29 мая глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что компания готова начать переговоры с Беларусью по условиям поставок российского газа в 2021 году после погашения Минском долга за поставленный газ.

 
 
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Беларусь продолжает переговоры с Россией об условиях поставки природного газа в 2021 году, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1» премьер-министр Роман...
 
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