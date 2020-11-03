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Лукашенко намерен добывать в Африке ресурсы в обмен на товары
03.11.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Подвижки по продажам белорусской техники пошли на африканском континенте, об этом сказал Александр Лукашенко во Дворце Независимости, принимая с докладом управляющего делами Президента Виктора Шеймана.
© AFP 2020 / KHALED DESOUKI
Глава государства поинтересовался, как обстоят дела на предприятиях, которых входят в структуру управления делами, учитывая, что они работали три квартала в условиях пандемии.
"Какова ситуация там и что больше всего настораживает?" - поинтересовался белорусский лидер.
После чего добавил, что Виктор Шейман руководит работой целого ряда предприятий и самых разных предприятий.
"Это целое министерство", - констатировал Александр Лукашенко, его слова привела
По его словам, у республики сейчас пошли продажи техники на африканском континенте, за который отвечает управляющий делами в администрации. Правда, пока нельзя говорить о запланированных объемах продаж, но развивать сотрудничество нужно и дальше.
"Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать", - сказал глава государства.
В свою очередь Виктор Шейман уточнил, что финансовые институты в Африке начали финансирование совместных проектов белорусской стороны с местными партнерами.
"Это здорово. Поэтому вот эту тему рассмотрим", - отметил белорусский лидер.
Последует
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