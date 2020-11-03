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Первый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему республики

03.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему Беларуси, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

"В 12:03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны", - говорится в Telegram-канале Минэнерго.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее стало известно, что на Белорусской атомной станции был осуществлен пробный пуск турбины первого энергоблока. Это один из самых важных операций на этапе подготовки блока к началу выработки электроэнергии.

По словам директора проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталия Полянина, турбоагрегат выведен на номинальные обороты.

"Все показатели, включая вибрационное состояние, в норме, что позволяет нам приступить к программе испытаний турбины (на холостом ходу) и генератора перед включением в сеть", – уточнил он.

В ноябре начнется энергетический пуск первого блока, то есть производство первых киловатт-часов с выдачей их в энергосистему страны. Ввод энергоблока в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область).

Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

 
Теги: Минск
 
 
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В первом квартале будущего года планируется начать промышленную эксплуатацию первого реактора атомной станции в Островце.
 
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