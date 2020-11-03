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Свежие курсы валют: евро и российский рубль подорожали во вторник

03.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

По результатам первых ноябрьских торгов, которые прошли в минувший понедельник, доллар и евро выросли, а российский рубль заметно просел. Во вторник ситуация немного поменялась: белорусский рубль укрепился к доллару и ослаб к евро и российскому рублю.

По итогам торгов 3 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют:

  • 1 доллар - 2,6563 рубля,
  • 1 евро - 3,0983 рубля,
  • 100 российских рублей - 3,3211 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом, евро подорожал на 0,14% или 0,0043 рубля, российский рубль вырос на 0,68% и прибавил 0,0223 белорусского рубля. При этом американская валюта подешевела на 0,06% или 0,0016 рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На торгах во вторник белорусский рубль смог немного укрепить свои позиции только по отношению к доллару.
 
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