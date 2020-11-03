|
Свежие курсы валют: евро и российский рубль подорожали во вторник
03.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя - Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
По результатам первых ноябрьских торгов, которые прошли в минувший понедельник, доллар и евро выросли, а российский рубль заметно просел. Во вторник ситуация немного поменялась: белорусский рубль укрепился к доллару и ослаб к евро и российскому рублю.
По итогам торгов 3 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют:
По сравнению со вчерашним курсом, евро подорожал на 0,14% или 0,0043 рубля, российский рубль вырос на 0,68% и прибавил 0,0223 белорусского рубля. При этом американская валюта подешевела на 0,06% или 0,0016 рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торгах во вторник белорусский рубль смог немного укрепить свои позиции только по отношению к доллару.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)