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Первый блок БелАЭС включен в энергосистему страны. Литва прекратила поставки из Беларуси
03.11.2020 13:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны,
— В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны, — уточнили в Минэнерго.
Сдача в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС
Компания Litgrid, в рамках «антиостровецкого» закона, со вторника установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. «В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11:06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11:38 ч. была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», — сказано в пресс-релизе компании.
Еще в начале сентября страны Балтии
Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.
7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС
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