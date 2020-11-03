Первый блок БелАЭС включен в энергосистему страны. Литва прекратила поставки из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Первый энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны, сообщил официальный телеграм-канал Минэнерго. Литва сразу заявила о прекращении поставок электроэнергии из Беларуси.



Фото: пресс-служба компании

— В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны, — уточнили в Минэнерго.

Сдача в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирована по графику на конец февраля 2021 года.

Delfi сообщила , что после того как на Белорусской АЭС началась выработка электроэнергии, и эта электроэнергия стала поступать в общую систему, Литва прекратила закупку электроэнергии

Компания Litgrid, в рамках «антиостровецкого» закона, со вторника установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. «В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11:06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11:38 ч. была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», — сказано в пресс-релизе компании.

Еще в начале сентября страны Балтии договорились , что после запуска АЭС в Островце прекратят покупки электроэнергии у Беларуси.

Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. 11 октября запущена цепная реакция: реактор стал функционировать. В ближайшее время на станции проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны, уточнили в пресс-службе Минэнерго.