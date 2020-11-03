«Лучшего адвоката предпринимательства не было». Каким запомнится Владимир Карягин

Источник материала: Tut.by

Более десяти лет занимавший пост председателя Высшего координационного совета «Республиканской конфедерации предпринимательства» и член многих ассоциаций бизнеса, активный участник разрабатываемых нормативно-правовых актов, касающихся развития предпринимательства Владимир Карягин умер 2 ноября. Воспоминаниями об известном деятеле бизнес-сообщества поделились его коллеги по цеху и знакомые.



Владимир Карягин. Фото: Екатерина Сапельникова, bel.biz

Коллеги из бизнес-союзов и те, кто был с ним хорошо знаком, Владимира Карягина вспоминают как энергичного и инициативного продвиженца бизнес-идей и интересов предпринимателей, а также умелого переговорщика, способного собрать за одним столом людей разных взглядов и найти общий путь к цели.

Жанна Тарасевич: У него хватило бы энергии и идей на две, а то и три жизни

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского Жанна Тарасевич причисляет Владимира Карягина к ряду личностей, которые с момента обретения Беларусью независимости творили историю отечественного бизнеса, и называет его глыбой в истории предпринимательства.

— Особенно важна его роль на внешнем уровне, потому что он один из тех, кто умел налаживать контакты, много ездил по странам, представлял Беларусь, частный бизнес. Он учился, привозил сюда новые идеи и пытался внедрять передовой опыт на территории Республики Беларусь. Он всегда отзывался на инициативы и начинающих бизнесов, и уже существующих, причем пытался помочь, мне кажется, каждому.

Сильной стороной возглавляемых Владимиром Карягиным бизнес-объединений Жанна Тарасевич считает его навыки пиара, что позволяло успешно продвигать новые инициативы. Он готов был делиться своим успехом и в то же время присоединялся к чужим инициативам. Ради продвижения перспективных инициатив вкладывал в них свой опыт, время и силы.

— У него было много задумок: он собирался писать мемуары, посетить еще больше стран, а буквально недавно приглашал в очередную поездку в Польшу на форум. У человека еще хватило бы энергии и идей на две, а то и три жизни, — говорит Жанна Тарасевич.

Ярослав Романчук: Лучшего адвоката национального предпринимательства в стране не было

— Владимир Николаевич был интеллектуальным мастером на все руки. Настоящим лидером мнений. Умел приглашать за круглый стол людей с разными взглядами. Смотрел широко, видел глубоко, думал позитивно. Вокруг него всегда кипела жизнь. Молодежь и ветераны бизнеса, большие начальники и таланты от культуры, учёные и инвесторы. Он объездил полмира, чтобы познать лучшее и применить его у себя на Родине, — пишет о Владимире Карягине исполнительный директор Аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. — Владимир Николаевич горел идеей развития предпринимательства. Был на острие нового, в гуще событий, в центре внимания. Вокруг него всегда бурлила жизнь. Он, как магнит, притягивал дерзких, творческих и небезразличных. Он жаждал познавать мир и применять лучшее в своей родной стране. Своими руками по крупицам формировал культуру диалога, уважения к предпринимателю.

Казалось, он работал 24/7/365. Не щадил себя. Не искал легких путей. И так все тридцать лет, когда я его знал. Философ и стратег, предприниматель и мыслитель, учитель и студент — в нем было все. Книги — это его. Обучающие семинары — его. Социальные сети — его. Интересные люди с самыми разными взглядами — его. Мозговые штурмы — его. Чествование предпринимателей — его. Консультации по решению проблем бизнеса — тоже его.

Я учился у него понимать предпринимательство в 1990-е. С восхищением наблюдал, как страстно он убеждал всех поддерживать национальных производителей, с жаром рассказывал про Беларусь и её потенциал. В 2000-е и 2010-е мы вместе с нашими единомышленниками и партнёрами создали Платформу национального бизнеса. Володя делал всё, чтобы производители, учёные, эксперты говорили одним голосом. Лучшего адвоката национального предпринимательства в стране не было.

Часто он напоминал мне Дон Кихота. Володя бросал вызов невероятно сложным проблемам. Потому что так было правильно. Потому что это было за общее дело. Потому что Владимир Николаевич не мог пройти мимо несправедливости. Не проходил мимо — пропускал через сердце. Умел создавать команды единомышленников и работать в них. В свои 60+ он был молодым, задорным и всегда открытым к новому.

Когда у других опускались руки, заканчивалась энергия, он, казалось, подключал всех к Космосу. К своему Космосу. Все удивлялись, откуда у него самого такая космическая связь. Была. И опять всё крутилось и вертелось. Владимир Николаевич делал все, чтобы Беларусь была свободной, честной и процветающей страной. Он переживал, когда видел насилие и ложь. Его душа болела за несправедливость и беззаконие. В самые сложные моменты нашей жизни он всё равно думал о мире, согласии и диалоге.

Яркая, насыщенная, наполненная смыслом жизнь дорогого друга. Владимир Николаевич, спасибо тебе за всё, что ты сделал, что успел, что зажёг, что согрел, что сотворил. Теперь тебе с ангелами на Небе общаться. И подсказывать нам, как строить Беларусь твоей мечты.

Игорь Рынкевич: Он считал своим долгом помогать демократическим переменам

Юрист Игорь Рынкевич вспоминает , как с 1995 года Владимир Карягин на ниве развития предпринимательства задавал тон долгие годы, возглавляя крупную столичную и республиканскую бизнес-ассоциации, указывая, как он «неизменно тащил за собой развитие белорусского бизнеса».

— Особо важной площадкой нашего сотрудничества было участие возглавляемой им СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства», других бизнес-ассоциаций в активизации роли работодателей в социальном диалоге (партнерстве) в Беларуси. У В. Карягина было много успешных проектов, среди которых — любимые его детище — Ассамблея деловых кругов, программный документ «Национальная платформа бизнеса Беларуси», — говорит юрист. — В последние месяцы мы с Владимиром Карягиным обсуждали события в стране, которым он горячо сопереживал, считая своим долгом помогать демократическим переменам.

Основатель группы компаний BELBIZ и стартап-хаба Imaguru Татьяна Маринич также вспоминает его как человека энергичного, активного, с миллионом идей и инициатив, на чьей энергии много лет развивалось предпринимательское движение в Беларуси.

— Он наставник и друг для многих предпринимателей. Я горжусь личным знакомством и с болью в сердце пишу эти строки. Я благодарна ему за поддержку в самые трудные минуты моей личной жизни. Я буду помнить это всегда. Владимир Карягин — настоящий патриот Беларуси, человек — преданный предпринимательству и белорусам, — пишет она.

Владимир Карягин, экономист-менеджер, финансист, философ, с конца 1970-х был преподавателем и профессором. В 1993 году стал учредителем, ректором и профессором Негосударственной Академии парламентаризма и предпринимательства, параллельно занимался развитием предпринимательства в стране. В разное время был главой нескольких объединений предпринимателей и работодателей, входил в общественно-консультативные советы при министерствах. С 2006 года возглавлял Координационный Совет по развитию и продвижению Национальной платформы бизнеса Беларуси.

Похороны Владимира Карягина пройдут в среду, 4 ноября в 13 часов. Проститься с Владимиром Николаевичем можно с 11 до 12 часов в траурном зале на Кижеватова, 58.