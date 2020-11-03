Совет ООН по правам человека похвалил Беларусь. Как так вышло и что это значит для нашей страны?

Источник материала: Tut.by

Вчера, 2 ноября, в Женеве состоялась 36-я сессия рабочей группы по универсальному периодическому обзору (УПО) в Совете ООН по правам человека, где Беларусь выступала с докладом. Внезапно большая часть стран позитивно оценила усилия нашей страны в сфере развития и укрепления прав человека. Отвечаем, что там случилось и значит ли это хоть что-то для нашей страны (спойлер — нет).



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По информации неправительственной правозащитной организации UN Watch, большая часть состава Совета ООН по правам человека (51 из 92) на заседании, где рассматривался доклад нашей страны положительно оценила достижения Беларуси в области прав человека.

Однако критика нашей страны тоже присутствовала. Как сообщила Ассамблея неправительственных организаций Беларуси, в целом чаще всего на заседании Беларуси рекомендовали освободить политзаключенных, отказаться от смертной казни (об этом говорили 35 стран), обеспечить свободу слова, пустить в страну спецдокладчика ООН. Также говорили о борьбе с дискриминацией и законодательных усилиях для ликвидации домашнего насилия (13 рекомендаций).

Постоянный представитель Беларуси в организации Юрий Амбразевич выступил с докладом, также о сфере своей деятельности по видеосвязи докладывали белорусские представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, различных министерств (МВД, МИД, Минздрава, Мининформа и т.д.) ЦИК и других структур.

Так как Беларусь отчитывается за промежуток времени в несколько лет, Амбразевич призвал не зацикливаться на актуальной в 2020 году белорусской повестке.

— Хотел бы призвать всех участников сегодняшнего мероприятия не превращать УПО по Беларуси только в обсуждение поствыборных событий. Этот вопрос остается прерогативой белорусского народа.

Он рассказал о ратификации за истекший период различных международных документов, касающихся людей с инвалидностью, детей и семейных взаимоотношений, а также о работе над предложениями в Конституцию. Завершил он свое выступление призывом развиваться эволюционно, а не революционно.

— Мы не приемлем при этом революционных перемен. Вся история революций говорит о том, что приносимые с ними изменения не являются устойчивыми и длящимися.

А что говорили важные страны?

США вновь повторили свою позицию о том, что выборы в нашей стране были сфальсифицированы. В своих рекомендациях они потребовали немедленного прекращения репрессий властей против белорусского народа, в том числе угрозы применения огнестрельного оружия против мирных протестующих, и освобождения политзаключенных и произвольно задержанных, а также призвали власти нашей страны к широкому общественному диалогу с привлечением ОБСЕ.

Франция заявила, что очень обеспокоена ситуацией в Беларуси, осудила насилие и аресты, призывала освободить произвольно задержанных, а также заявила о непризнании результатов выборов. Также французский представитель говорил о важности введения в нашей стране моратория на смертную казнь.

Представитель Германии также коснулся актуальных событий, происходящих после 9 августа в нашей стране, высказав схожую со своим французским коллегой позицию. Также он призвал реформировать белорусский избирательный кодекс, принимая во внимания доклад Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от 4 марта 2020 года, а еще пересмотреть законодательство о несовершеннолетних, создавая в нем больше альтернатив тюремному заключению и сокращая сроки для заключенных до 18 лет, и ввести мораторий на смертную казнь.

Речь представителя Китая обошлась без критики белорусских властей. В ней говорилось о необходимости следовать пути развития прав человека, подходящему национальной ситуации.

— Китай ценит усилия, достигнутые Беларусью в продвижении и защите прав человека. Мы поддерживаем ее усилия по сохранению независимости, суверенитета, безопасности и развития. Мы уважаем путь развития, выбранный ее народом. В свете ее национальной ситуации мы выступаем против внешних сил, вмешивающихся в ее внутренние дела под предлогом прав человека, чтобы создать раскол и нестабильность. Мы уверены, что своими собственными силами Беларусь сможет сохранить политическую стабильность и общественное согласие, — говорилось в выступлении китайского представителя.

Россия в целом поддержала достижения Беларуси в области прав человека.

— Приветствуем конструктивное сотрудничество Минска с процедурой УПО. Отмечаем полноту и объективность доклада, большой объем работы, проделанной Республикой Беларусь на направлении обеспечения всех прав человека. Высоко оцениваем достижения Минска в реализации высказанных в рамках второго цикла УПО рекомендаций. В условиях растущего внешнего давления на республику это было нелегко. Исходим из того, что невмешательство во внутренние дела суверенных государств, в том числе электоральные процессы, это базовый принцип международного права. Приветствуем инициативу законных белорусских властей о проведении конституционной реформы, которая направлена на либерализацию политической системы и стабилизацию ситуации в стране, — сообщил ее представитель.

И что это все значит для Беларуси?

По сути, ничего. Политолог Артем Шрайбман в комментарии TUT.BY отметил, что на прошедшем в понедельник заседании рассматривался отчет Беларуси за период с 2016 по 2019 годы, а нынешний 2020 год там не был затронут, поэтому часть стран могла не высказывать своего мнения о последних событиях в нашей стране. Кроме того, состав Совета ООН по правам человека также влияет на подобное распределение мнений.

— Совет ООН по правам человека — очень специфическая структура. Его много критикуют в том числе за то, что в нем на важных ролях присутствуют и доминируют страны, которые сами нарушают права человека. Я уверен, что в этом составе будет где-то 10−15 диктатур. Этот орган часто имеет мало общего с реальной оценкой ситуации с правами человека, а чаще имеет отношение к политическим симпатиям. Чем больше в нем стран со схожей ситуацией с правами человека, тем легче Беларуси получать в нем позитивные оценки. Именно поэтому Беларусь всегда предпочитала работать именно в этом формате — потому что там легче найти своих друзей по клубу авторитарных стран и заручиться их поддержкой.

По мнению Артема Шрайбмана, сообщениям об одобрении большей частью состава Совета действий Беларуси в области прав человека не стоит уделять большого внимания.

— Я не думаю, что это будет иметь какие-то серьезные последствия. Да, МИД будет регулярно ссылаться на это. Но я не вижу, кого это может убедить. Мне кажется, что ситуация в Беларуси с правами человека настолько кристально ясна для всех наблюдателей, то от того, что МИД сошлется на заключение органа, которому и так в мире мало кто доверяет, вряд ли что-то изменится. Это, наверное, ляжет в какие-то позитивные отчеты внутри Беларуси, кто-то получит премию в МИДе. Но это имеет отдаленное отношение к реальности. У этого органа нет никаких полномочий, он абсолютно консультативный, как и почти все органы ООН, — заявил политолог.