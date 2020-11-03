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Литва остановила покупку электроэнергии из Беларуси
03.11.2020 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 ноя – Sputnik. Литва установили нулевую мощность для коммерческого потока электричества из Беларуси, об этом во вторник сообщил литовский энергетический оператор Litgrid.
Сегодня Минэнерго Беларуси сообщило о том, что первый энергоблок БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
После того, как оператор зарегистрировал данные, показывающие производство электричества на Островецкой АЭС, во вторник в 11:38 была установлена нулевая мощность для коммерческого потока из Беларуси.
По информации Litgrid, оператор выполняет требования закона о необходимых мерах "по защите от угроз от небезопасных атомных станций", расположенных в третьих странах.
После того, как литовской стороной была установлена нулевая пропускная способность сети, страны не имеют возможность осуществлять коммерческий обмен электроэнергией. Об изменениях оператор уже уведомил участников энергетической биржи Nord Pool.
В минувшую пятницу на Белорусской атомной станции специалисты
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Оператор установил нулевую мощность после того, как зарегистрировал производство электричества на Островецкой АЭС.
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