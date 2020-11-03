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Запущен первый блок БелАЭС. Литва заблокировала поставки из Беларуси
03.11.2020 15:43 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС включен в объединенную энергосистемы страны 3 ноября в 13:30.
Об этом сообщают в министерстве энергетики.
Также стало известно, что Литва сразу после начала выработки электроэнергии на станции заблокировала поставки из Беларуси,
На сайте сообщается, что в рамках «антиостровецкого» закона компания Litgrid со вторника установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси.
«В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11.06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11.38 ч. была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», - сказано в пресс-релизе компании.
Напомним, страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС. Они считают, что запуск ее небезопасен.
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Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС включен в объединенную энергосистемы страны 3 ноября в 13:30. Об этом сообщают в министерстве энергетики.
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