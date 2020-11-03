Запущен первый блок БелАЭС. Литва заблокировала поставки из Беларуси

Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС включен в объединенную энергосистемы страны 3 ноября в 13:30.

Об этом сообщают в министерстве энергетики.

Также стало известно, что Литва сразу после начала выработки электроэнергии на станции заблокировала поставки из Беларуси, сообщает Delfi.

На сайте сообщается, что в рамках «антиостровецкого» закона компания Litgrid со вторника установила нулевую проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси.

«В центре управления системами компании Litgrid 3 ноября, в 11.06 ч. были зафиксированы данные, показавшие, что БелАЭС вырабатывает электроэнергию, поэтому с 11.38 ч. была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси», - сказано в пресс-релизе компании.

Напомним, страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС. Они считают, что запуск ее небезопасен.

В Латвии также утвердили методику по недопущению попадания в электросети электричества, выработанного на БелАЭС.

Ранее Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции.