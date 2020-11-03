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Уйти в Африку: Лукашенко увидел подвижки в продаже техники странам дальней дуги

03.11.2020 17:31 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко сегодня принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана. Обсудили состояние дел на предприятиях управления делами, а также развитие сотрудничества со странами Африки.

Официальный лидер Беларуси обратил внимание на то, что в ведении управления делами находится большое количество различных предприятий и организаций. «Это целое министерство», - заметил Лукашенко.

Вторая тема доклада - развитие торгово-экономического сотрудничества с государствами Африки. Это направление, которое курирует Шейман. Лукашенко увидел «подвижки по продажам техники» туда, не масштабные, но «уже какой-то процесс начался».

«Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать», - сказал глава государства.

Виктор Шейман в свою очередь рассказал, что региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, постепенно начинают финансировать совместные проекты, сообщает пресс-служба президента.

«Это здорово», - считает Лукашенко.

Напомним, в 2018 году Минский автомобильный завод планировал разработать специальный автобус для стран Африки. Его можно будет использовать на пригородных дорогах с плохим покрытием.

В 2016 году премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с заместителем премьер-министра – министром международных отношений и сотрудничества Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой. Это был первый визит столь высокого уровня в истории белорусско-намибийских отношений. Регион Юга Африки премьер-министр тогда назвал привлекательным для Минска как перспективный и динамично развивающийся рынок.

Фото: Reuters

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана. Обсудили состояние дел на предприятиях управления делами, а также...
 
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