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Уйти в Африку: Лукашенко увидел подвижки в продаже техники странам дальней дуги
03.11.2020 17:31 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко сегодня принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана. Обсудили состояние дел на предприятиях управления делами, а также развитие сотрудничества со странами Африки.
Официальный лидер Беларуси обратил внимание на то, что в ведении управления делами находится большое количество различных предприятий и организаций. «Это целое министерство», - заметил Лукашенко.
Вторая тема доклада - развитие торгово-экономического сотрудничества с государствами Африки. Это направление, которое курирует Шейман. Лукашенко увидел «подвижки по продажам техники» туда, не масштабные, но «уже какой-то процесс начался».
«Это государства, как мы говорим, дальней дуги. Государства богатые по своим природным ресурсам. Может, где-то мы сможем что-то для себя добывать. Может быть, в обмен на свои товары как-то будем работать», - сказал глава государства.
Виктор Шейман в свою очередь рассказал, что региональные банковские организации, с которыми Беларусь сотрудничает в Африке, постепенно начинают финансировать совместные проекты,
«Это здорово», - считает Лукашенко.
Напомним, в 2018 году Минский автомобильный завод
В 2016 году премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков
Фото: Reuters
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Александр Лукашенко сегодня принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана. Обсудили состояние дел на предприятиях управления делами, а также...
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