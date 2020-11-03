Цены на скупку драгметаллов у населения снижаются
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Источник материала:
Sputnik Беларусь
Цены на скупку драгоценных металлов уменьшаются в Беларуси с понедельника 9 ноября, соответствующее постановление приняло 29 октября Министерство финансов. МИНСК, 22 сен - Sputnik.
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Sputnik / Павел Лисицын
Снижение стоимости закупки у физлиц коснется только драгметаллов в изделиях и ломе. На ценах, устанавливаемых для купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц, это постановление Минфина никак не отразится.
Так, с 9 ноября будут применяться следующие цены:
грамм золота 375-й пробы – 52,44 рубля, 500-й – 69,92 рубля, 583-й и 585-й – 81,80 рубля, 750-й – 104,87 рубля, 900-й – 125,85 рубля, 916-й – 128,08 рубля, 950-й – 132,84 рубля, 958-й – 133,96 рубля
платины 950-й пробы – 61,37 рубля
серебра 750-й пробы – 1,36 рубля, 800-й – 1,45 рубля, 875-й – 1,58 рубля, 916-й – 1,66 рубля, 925-й – 1,67 рубля, 960-й – 1,74 рубля
В последний раз цены на скупку драгметаллов у населения менялись в 22 сентября текущего года – тогда они были повышены.
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Минск
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В последний раз цены на скупку драгметаллов у населения менялись в 22 сентября текущего года – тогда они были повышены.
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