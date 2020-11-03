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«В связи с совершением проступка». Посол Беларуси в Аргентине снят с должности и лишен дипломатического ранга

03.11.2020 19:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Об этом сообщает пресс-служба президента.


Фото: МИД Беларуси

Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 3 ноября. В соответствии с указом, Владимир Астапенко лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Напомним, Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа».

На днях Астапенко заявление отозвал и подал новое: в связи с нарушением нанимателем законодательства. Посол заявил, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

После президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично. Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии. Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка,вышедшего на пикет против насилия в стране, уволили из внешнеполитического ведомства по статье, глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило и первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин сами ушли в отставку.

 
 
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Посол Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа. В конце...
 
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