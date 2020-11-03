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«В связи с совершением проступка». Посол Беларуси в Аргентине снят с должности и лишен дипломатического ранга
03.11.2020 19:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Астапенко освобожден от должности посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Чили, Парагвае и Перу в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 3 ноября. В соответствии с указом, Владимир Астапенко лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Напомним, Владимир Астапенко
На днях Астапенко заявление отозвал и
Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.
После президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично. Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в
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«В связи с совершением проступка». Посол Беларуси в Аргентине снят с должности и лишен дипломатического ранга
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