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Координационный совет показал правки, которые якобы хотят внести в Конституцию

03.11.2020 19:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Координационный совет опубликовал документ, в котором якобы содержатся предложения по изменению Конституции Беларуси. О президентских сроках, перераспределении президентских полномочий или усилении роли парламента в документе не упоминается. Напомним, недавно срок приема предложений по изменениям в Конституцию был продлен.


Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

— Координационный совет через свои источники получил проект поправок в Конституцию. Очевидно, это не окончательный текст, но мы считаем необходимым опубликовать этот документ, — сообщили в Совете.

В документе речь идет лишь о 14 из 146 статей действующей Конституции. В нем три столбца: сначала указана действующая статья, затем — предлагаемая редакция и пояснения, почему статью предлагают изменить.

Например, изменить предлагают статью 5 о политических партиях и общественных объединениях. Ее предлагают дополнить пунктом о том, что в Беларуси не допускается деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, а также финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными юрлицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями.

Изменения, как указано в документе, предлагают внести, чтобы установить на уровне Конституции «принципы невмешательства государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства».

Под изменения подпадает и статья 8. Предлагается закрепить в Конституции верховенство международного договора над белорусским законом: если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Изменения предлагают внести и в статью 21 о правах человека. Помимо того, что «каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий», в Конституции хотят прописать, что «государство обеспечивает создание условий для достойного уровня жизни и свободного развития человека».

Изменения могут коснуться и статьи 41, в которой идет речь о забастовках. Сейчас в ней прописано, что граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку.

Эту статью предлагают переписать следующим образом: каждый человек имеет право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы. Вмешательство государства в деятельность профессиональных союзов недопустимо, за исключением случаев ограничения их деятельности в соответствии с законом. Работники имеют право на заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку как последний способ разрешения коллективного трудового спора для защиты своих трудовых, экономических и социальных интересов. Порядок осуществления и ограничения права на забастовку устанавливается законом.

— С учетом анализа конституций зарубежных стран в части третьей статьи 41 Конституции Республики Беларусь целесообразно раскрыть понятие «право на забастовку» и закрепить отсылочную норму о порядке осуществления и ограничения данного права в соответствии с законом, — говорится в пояснении к изменениям.

Статью 45 о том, что гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения, предлагают дополнить и частью о платной медицине: получение платной медицинской помощи в госучреждениях здравоохранения, частных медицинских организациях, а также у лиц, занимающихся частной практикой, производится в порядке, установленном законодательными актами.

Напомним, в начале октября в Беларуси, как объявили по госТВ, началась работа по обновлению Конституции: любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей либо непосредственно депутату своего округа. Сначала заявки принимали до 25 октября, но недавно председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая заявила, что срок приема предложений продлен. Как надолго — неизвестно.

 
 
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В документе речь идет лишь о 14 из 146 статей действующей Конституции. Речи о президентских сроках, перераспределении президентских полномочий или усилении роли...
 
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