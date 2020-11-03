Координационный совет показал правки, которые якобы хотят внести в Конституцию

Источник материала: Tut.by

Координационный совет опубликовал документ, в котором якобы содержатся предложения по изменению Конституции Беларуси. О президентских сроках, перераспределении президентских полномочий или усилении роли парламента в документе не упоминается. Напомним, недавно срок приема предложений по изменениям в Конституцию был продлен .



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

— Координационный совет через свои источники получил проект поправок в Конституцию. Очевидно, это не окончательный текст, но мы считаем необходимым опубликовать этот документ, — сообщили в Совете.

В документе речь идет лишь о 14 из 146 статей действующей Конституции. В нем три столбца: сначала указана действующая статья, затем — предлагаемая редакция и пояснения, почему статью предлагают изменить.

Например, изменить предлагают статью 5 о политических партиях и общественных объединениях. Ее предлагают дополнить пунктом о том, что в Беларуси не допускается деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, а также финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными юрлицами и гражданами, иностранными государствами и международными организациями.

Изменения, как указано в документе, предлагают внести, чтобы установить на уровне Конституции «принципы невмешательства государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства».

Под изменения подпадает и статья 8. Предлагается закрепить в Конституции верховенство международного договора над белорусским законом: если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Изменения предлагают внести и в статью 21 о правах человека. Помимо того, что «каждый имеет право на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий», в Конституции хотят прописать, что «государство обеспечивает создание условий для достойного уровня жизни и свободного развития человека».

Изменения могут коснуться и статьи 41, в которой идет речь о забастовках. Сейчас в ней прописано, что граждане имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку.

Эту статью предлагают переписать следующим образом: каждый человек имеет право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы. Вмешательство государства в деятельность профессиональных союзов недопустимо, за исключением случаев ограничения их деятельности в соответствии с законом. Работники имеют право на заключение коллективных договоров (соглашений) и право на забастовку как последний способ разрешения коллективного трудового спора для защиты своих трудовых, экономических и социальных интересов. Порядок осуществления и ограничения права на забастовку устанавливается законом.

— С учетом анализа конституций зарубежных стран в части третьей статьи 41 Конституции Республики Беларусь целесообразно раскрыть понятие «право на забастовку» и закрепить отсылочную норму о порядке осуществления и ограничения данного права в соответствии с законом, — говорится в пояснении к изменениям.

Статью 45 о том, что гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения, предлагают дополнить и частью о платной медицине: получение платной медицинской помощи в госучреждениях здравоохранения, частных медицинских организациях, а также у лиц, занимающихся частной практикой, производится в порядке, установленном законодательными актами.

Напомним, в начале октября в Беларуси, как объявили по госТВ, началась работа по обновлению Конституции: любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей либо непосредственно депутату своего округа. Сначала заявки принимали до 25 октября , но недавно председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая заявила , что срок приема предложений продлен. Как надолго — неизвестно.