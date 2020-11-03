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Штаб Бабарико о словах Кочановой о пересчете голосов в обмен на прекращение протестов: «Такого не было»

03.11.2020 21:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Штаб Виктора Бабарико опроверг слова Натальи Кочановой о том, что кто-то из команды связывался с главой Совета Республики и просил пересчитать голоса избирателей на президентских выборах в обмен на прекращение акций протеста.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На встрече со студентами БГУ 3 ноября глава Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что на нее «вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и предложили: мы прекратим эти акции, если вы пересчитаете голоса».

— Президент говорит: «Однозначно, пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете, — сказала Наталья Кочанова студентам.

В штабе Виктора Бабарико слова Натальи Кочановой опровергли.

— Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов, — заявили TUT.BY в штабе экс-претендента на пост президента.

 
 
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На встрече со студентами БГУ 3 ноября глава Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что на нее «вышли определенные люди из штаба Бабарико и всех остальных и...
 
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