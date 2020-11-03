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Штаб Бабарико о словах Кочановой о пересчете голосов в обмен на прекращение протестов: «Такого не было»
03.11.2020 21:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Штаб Виктора Бабарико опроверг слова Натальи Кочановой о том, что кто-то из команды связывался с главой Совета Республики и просил пересчитать голоса избирателей на президентских выборах в обмен на прекращение акций протеста.
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— Президент говорит: «Однозначно, пересчитываем». На следующий вечер они говорят: «Нет, отставить. Это уже не актуально». Поэтому знаете, ребята, вы многого не знаете, — сказала Наталья Кочанова студентам.
В штабе Виктора Бабарико слова Натальи Кочановой опровергли.
— Такого не было. Штаб Бабарико не звонил и не разговаривал с Кочановой ни до, ни после выборов, — заявили TUT.BY в штабе экс-претендента на пост президента.
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Штаб Бабарико о словах Кочановой о пересчете голосов в обмен на прекращение протестов: «Такого не было»
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