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Экс-посол Астапенко о своем увольнении: Новость встретил с облегчением, но пойду в суд
03.11.2020 21:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уволенный указом от 3 ноября посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко планирует подать в суд на Александра Лукашенко и оспорить там указ об увольнении. По мнению уже бывшего посла, его должны были уволить по его заявлению «в связи с нарушением работодателем законодательства». Об этом Владимир Астапенко рассказал TUT.BY.
— Новость о принятии указа я встретил с большим моральным облегчением. Наконец-то у меня развязываются руки, теперь я уже перешел в разряд рядового гражданина Беларуси, не связан корпоративными и прочими обязательствами перед дипломатической службой и уже могу более эмоционально оценивать какие-то события, — говорит Владимир Астапенко.
Напомним, Владимир Астапенко
3 ноября Александр Лукашенко
Уже экс-посол подчеркивает, что на заявление от 23 сентября со стороны официального Минска в течение месяца, в нарушение требований трудового законодательства, не было никакой реакции.
— Вместо этого 23 октября я получил указание из МИД срочно вернуться в Беларусь до 2 ноября, то есть меня отозвали, не имея на это никаких правовых оснований. Решение МИД абсолютно незаконное, но я выехал из страны пребывания и предложил МИД предоставить мне социальный отпуск без сохранения зарплаты до решения вопроса по моему увольнению. На что получил ответ, что никакого социального отпуска в МИД предоставлять не готовы, трудовой отпуск мне в связи с процедурой увольнения не положен и что я должен явиться на работу 2 ноября и продолжать де-юре выполнение обязанностей посла в Минске. В этих условиях я был вынужден принять решение временно не возвращаться в Беларусь, — говорит Астапенко.
— Я считаю, что не совершал никакого грубого нарушения служебных обязанностей или проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе. Поэтому думаю, что единственным основанием для такого решения МИД об отзыве мог стать только пункт о «совершении деяния, влекущего уголовную или административную ответственность». На этом фоне я получил много сигналов из разных источников и имел серьезные основания опасаться за свою свободу.
В любом случае я планирую обжаловать указ о моем увольнении в белорусском суде. Я считаю, что мое увольнение в таком виде незаконно, я готов доказывать в суде, что в результате нарушения нанимателем законодательства я не мог дальше выполнять свою работу в качестве посла, — рассказал Владимир Астапенко.
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Посол Беларуси в Аргентине получил указание из МИД срочно вернуться в Беларусь до 2 ноября. Он покинул Аргентину, но в Беларусь не приехал.
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