Скидка взамен на интеграцию: почем будет российский газ для Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 ноя – Sputnik, Мария Науменко. Накануне белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что пока нет договоренностей с российской стороной об условиях контракта на поставку газа в 2021 году. Однако Минск надеется, что цена на голубое топливо будет привлекательной.

На какие цифры может рассчитывать Беларусь, и от каких условий они будет зависеть – в материале Sputnik.

Сценарии развития событий

В ближайшее время Москве и Минску предстоит решить вопрос дополнительного соглашения к ранее заключенному долгосрочному контракту, согласно которому стоимость газа для Беларуси составляет 127 долларов за тысячу "кубов" вместо 150. Срок действия скидки заканчивается 31 декабря.

"Минск настаивает на том, чтобы цена стала меньше, чем нынешняя в 127 долларов. В таком случаев Беларуси должны быть сделаны реальные шаги в сторону интеграции", – объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По мнению эксперта, вероятно, цена в 127 долларов может сохраниться, если Минск ничего не сделает для интеграции, но озвучит определенные обещания. Если же произойдет разлад в российско-белорусских отношениях, то новое дополнительное соглашение вряд ли будет подписано.

"Будет настрой у руководства двух стран на реальную дальнейшую интеграцию, будет понижение цен в районе 100 долларов за тысячу кубов. Не будет – тогда, в лучшем случае, мы останемся на показатели – 127 долларов на тысячу кубов. Или, может быть, вернемся к голому коммерческому контракту – примерно 150 долларов за тысячу кубов", – заключил он.

Однако коммерческий контракт Газпрома и Беларуси носит долгосрочный характер и будет действовать и в 2021 году. Поэтому поставки газа из-за неподписания допсоглашения не прекратятся, подчеркивает Юшков.

Долги тормозят заключение нового контракта?

Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявлял, что компания готова начать переговоры по условиям поставок газа на будущий год, если Минск рассчитается с долгом. В частности, не оплачена пеня за просрочку платежей. По оценке Юшкова, задолженность может достигать нескольких миллионов долларов , и не исключено, что данный вопрос будут решать президенты двух стран.

В Беларуси утверждали, что никаких задолженностей перед российской компанией нет, но имелись разногласия между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого газа с учетом его калорийности.

Накануне Головченко вновь заявил, что все расчеты за потребленный газ завершены , и у Беларуси сейчас нет задолженности перед Российской Федерацией.