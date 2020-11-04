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Цифровизация не за горами? Риэлтеры в Беларуси за свои деньги создали электронный реестр договоров и готовы передать его государству
04.11.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
О необходимости перевода риэлтерской деятельности в «цифру» говорится уже несколько лет. Тем не менее, риэлтеры продолжают заполнять бумажные книги учета договоров, а исполнители по договорам – часами собирать разнообразные документы к сделке. Когда же информацию можно будет получить за один клик, а не за часы хождений по инстанциям? Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности совместно с Белорусским государственным технологическим университетом провел круглый стол на тему взаимодействия агентств недвижимости с системой электронного правительства и представил свое видение будущего риэлтерского бизнеса.
Плюсы цифровой трансформации почувствуют все: и профессиональные участники, и государство, и потребители
Открывая мероприятие, председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности Татьяна Недерева-Архипец рассказала о том, что уже сделано для того, чтобы на рынок недвижимости пришли качественные преобразования на основе цифровой трансформации:
- Мы работаем уже два года, набили достаточное количество шишек и достигли определенных успехов. Так, за это время по инициативе и, подчеркну, за счет участников профессионального рынка недвижимости, был создан информационный ресурс – электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг. Сегодня мы готовы безвозмездно передать его государству для трансформации в ГИР (государственный информационный ресурс). Отмечу, что инновационность этого продукта даже не в технологии, а в подходе. Бизнес сам инициировал цифровую трансформацию: за счет собственных средств разработал реестр и теперь готов поделиться плодами работы со всеми заинтересованными. Цифровая трансформация – эта история, когда бенефициарами будут являться буквально все: и профессиональные участники, и государство, и потребители.
Также по инициативе Союза в 2020 году началась разработка стандарта «Информационные технологии. Взаимодействие риэлтерских организаций с инфраструктурой электронного правительства. Общие требования». Союз считает, что и реестр, и стандарт будут лежать в основе цифровой трансформации отрасли.
Кроме того, Союз компаний по реинжинирингу в этом году инициировал включение мероприятия по созданию единых национальных систем, в том числе регистрации и учета договоров оказания риэлтерских услуг в государственную программу «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы. К слову, Татьяна Недерева-Архипец поблагодарила Министерство связи за возможность презентовать идею мероприятия в рамках подготовки государственной программы.
- Мы выступили с очень необычным предложением. Дело в том, что подобные мероприятия могут включаться в Госпрограмму только по инициативе госорганов. Здесь же с такой инициативой выступили сами представители бизнеса. Мы предложили создать четыре национальные системы, базирующиеся на разработанном нами стандарте и на созданном нами реестре.
Документы исчезнут, останутся только данные
О том, что цифровизация неизбежна ученому сообществу напомнил кандидат технических наук, доцент БГТУ, председатель экспертного совета Союза Сергей Шавров. Он также подчеркнул то, что будущее отрасли – за аккумулирующими информацию национальными дата-центрами.
- Сегодня как люди действуют? Бегают по кабинетам, просят, стоят в очередях, а им еще и отказывают. Когда у нас начнет функционировать электронное правительство, какую-либо информацию можно будет получить не за 2 недели, а за 10 секунд. Все административные процедуры рано или поздно должны быть переведены в цифровую форму. Если говорить о рынке недвижимости, то риэлтеры на основе закона об авторизованном посредничестве, смогут осуществлять определенные процедуры через платформу электронного правительства. Опыт Финляндии говорит нам, что так и будет. Там риэлтер от имени клиента подает документы, а государственную регистрацию осуществляет искусственный интеллект.
К сожалению, еще очень много людей выступают против стратегии цифровизации. Например, я слышу такие возражения, как «Придется приобретать программный продукт». На самом деле стоимость административной процедуры – это и будет плата за продукт.
Сергей Алексеевич подчеркнул, что следование стратегии цифровизации, несмотря на сопротивление, это – единственное правильное направление.
Основа многих проблем – непонимание специфики рынка недвижимости со стороны госорганов
Руководитель группы компаний «Твоя столица» и член экспертного совета Союза Владимир Давидович схематично представил то, как сегодня осуществляется взаимодействие между участниками рынка недвижимости. Судя по слайду, потребители, риэлтеры, регистраторы, а также институты, регулирующие эту деятельность, взаимодействуют друг с другом хаотично и разрознено. Основа существующей системы – бумажный документооборот, при котором регуляторы не владеют объективной информацией о рынке риэлтерских услуг, а потребители получают недостаточную защиту своих прав.
- Все это приводит к тому, что мы имеем предпосылки для развития коррупции и криминализации, низкую степень защиты персональных данных, рост незащищенности имущественных прав граждан, предпосылки для развития теневого рынка, непрозрачность рынка недвижимости (88 место из 100 в мире по индексу JLL, последнее в Европе), неразвитость риэлтерских услуг в регионах, отсутствие высокотехнологичных рабочих мест.
Заинтересованной стороной по внедрению электронного реестра, а также нового госстандарта, должно быть именно государство
Артем Черцов из компании «Мультилистинговая система» представил собравшимся тот самый информационный ресурс «Электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг». Отметим, что на сегодняшний день реестр уже прошел приемку.
Свой рассказ Артем начал с демонстрации внушительной стопки журналов регистрации договоров. Он обратился к коллегам и спросил:
- Кто-нибудь знает, сколько договоров у нас заключено за прошлую неделю? Сколько из них по продаже, а сколько по покупке квартир? Сколько договоров исполняется? А сколько расторгается? Ответ есть! Он находится в этих тяжеленых книгах. Но при том, что во многих агентствах эти журналы занимают целые стеллажи, они просто лежат и пылятся – содержащимися в них данными никто не пользуется. Это неправильно – информация должна работать. На сегодняшний день в том функционале, который есть, электронный реестр может полностью заменить бумажную книгу регистрации договоров. Надо сказать, что мы не сделали ничего революционного – мы просто автоматизировали процесс. Наша система создавалась в соответствии с текущим законодательством, и мы готовы передать ее государству.
Представитель НИРУП «Институт прикладных программных систем» Михаил Чащин рассказал об особенностях стандартизации при осуществлении цифровой трансформации экономики, а магистр управления БГТУ Людмила Семенова представила публике проект государственного стандарта «Информационные технологии. Взаимодействие риэлтерских организаций с инфраструктурой электронного правительства. Общие требования», который в данный момент
В финале встречи участники круглого стола, среди которых оффлайн и онлайн также присутствовали представители Министерства юстиции, Министерства экономики, Министерства связи и информатизации, Частного института управления и предпринимательства, международной консалтинговой компании ColliersInternational, Национального центра электронных услуг и др. приняли резолюцию, в которой одобрили принципы и подходы Союза в вопросах качественного преобразования риэлтерской деятельности на основе информатизации и цифровой трансформации. Об итогах круглого стола решено проинформировать все заинтересованные ведомства.
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Цифровизация не за горами? Риэлтеры в Беларуси за свои деньги создали электронный реестр договоров и готовы передать его государству
О необходимости перевода риэлтерской деятельности в «цифру» говорится уже несколько лет. Тем не менее, риэлтеры продолжают заполнять бумажные книги учета...
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