Цифровизация не за горами? Риэлтеры в Беларуси за свои деньги создали электронный реестр договоров и готовы передать его государству

Плюсы цифровой трансформации почувствуют все: и профессиональные участники, и государство, и потребители

Открывая мероприятие, председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности Татьяна Недерева-Архипец рассказала о том, что уже сделано для того, чтобы на рынок недвижимости пришли качественные преобразования на основе цифровой трансформации:

- Мы работаем уже два года, набили достаточное количество шишек и достигли определенных успехов. Так, за это время по инициативе и, подчеркну, за счет участников профессионального рынка недвижимости, был создан информационный ресурс – электронный реестр договоров на оказание риэлтерских услуг. Сегодня мы готовы безвозмездно передать его государству для трансформации в ГИР (государственный информационный ресурс). Отмечу, что инновационность этого продукта даже не в технологии, а в подходе. Бизнес сам инициировал цифровую трансформацию: за счет собственных средств разработал реестр и теперь готов поделиться плодами работы со всеми заинтересованными. Цифровая трансформация – эта история, когда бенефициарами будут являться буквально все: и профессиональные участники, и государство, и потребители.