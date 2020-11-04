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В Беларуси расширяют возможности использования электронных денег

04.11.2020 09:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. В Беларуси вносят изменения в правила осуществления операций с электронными деньгами, что существенно расширит возможности их использования, об этом сообщили в Национальном банке республики.

Соответствующее постановление №328 от 21 октября текущего года приняло правления Нацбанка. Этот документ вступит в силу в два этапа.

"Принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Республике Беларусь, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков", – пояснили в пресс-службе регулятора.

Что изменится

Так, с 1 января 2021 года для юрлиц и ИП снимут ограничения по целям расходования электронных денег, выпускаемых белорусскими банками. Им разрешат использовать их в рамках своей хозяйственной деятельности на любые цели, не запрещенные законодательством страны.

© Sputnik / Виктор Толочко
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С начала будущего года белорусские банки и небанковские кредитно-финансовые организации смогут оказывать юрлицам и ИП услуги по обмену электронных денег одной системы расчетов на электронные деньги другой системы расчетов, а также по обмену электронных денег, номинированных в различных валютах и эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег. Чтобы предоставлять такие услуги, финансовые организации должны будут заключить соответствующие договоры с эмитентами электронных денег.

"После официального опубликования постановления № 328 из Правил осуществления операций с электронными деньгами исключается норма, устанавливающая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки. Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем", – рассказали в Нацбанке.

При этом сохранится норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, выпущенных нерезидентом Беларуси и поступивших в электронный кошелек субъекта хозяйствования.

"В рамках проводимой работы по девалютизации экономики в Правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Республики Беларусь только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег",  – отметил регулятор.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Также постановление Нацбанка предусматривает, что при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если другой порядок не определен правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами.

В документе, помимо всего остального, конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка-эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение, и уточнен список операций, которые могут осуществлять с использованием электронных денег физлица.

Постановление Нацбанка № 328 снимает безусловную ответственность с держателей электронных кошельков за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.

Планы Нацбанка

Ранее Нацбанк заявлял, что хочет оценить возможности белорусской банковской системы по вовлечению в процесс цифровой трансформации экономики. Регулятор проанализирует условия и возможности привлечения отечественными банками денежных средств (в первую очередь дистанционно от нерезидентов) с помощью размещения собственных токенов.

Регулятор планирует провести данный эксперимент с 1 января 2021 года по 1 января 2024 года. В течение двух месяцев до 1 марта 2024 года президенту Беларуси будут представлены результаты проведенного эксперимента по размещению банками токенов. В результате он будет или продлен, или ему будет придана постоянная форма работы.

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что принятые Нацбанком изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в стране.
 
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