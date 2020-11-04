Гайдукевич: То, что появилось в интернете, не имеет отношения к реальному проекту Конституции

Источник материала: Tut.by

«Проект Конституции», опубликованный Координационным советом , не имеет отношения к реальному проекту по внесению изменений в главный закон страны. Такое мнение в комментарии TUT.BY высказал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, накануне Координационный совет опубликовал документ, полученный от собственных источников, в котором содержатся якобы предложения по изменению Конституции.

Депутат Гайдукевич, который, как и другие депутаты в своих округах, собирает предложения белорусов по внесению изменений в Конституцию, говорит, что, скорее всего, выложенный документ — лишь предложения от одной из площадок, где обсуждаются предложения по изменению главного закона страны.

— То, что выкинули в интернет, на мой взгляд, это просто набор каких-то предложений какой-то из площадок, на которых по всей стране обсуждаются изменения в Конституцию. Потому что я не вижу в этом документе ни системы, ни логики. Тем более, там нет важных политических предложений: перераспределения полномочий между президентом и парламентом, изменения избирательного законодательства и прочего, — отмечает Гайдукевич.

По словам депутата, сбор предложений от граждан все еще идет, в том числе в регионах. А готового проекта измененной Конституции в парламент не поступало.

— Парламент должен первым получать проект Конституции от, например, Конституционного суда. Плюс, работает же парламентская Комиссия, в ней тоже пока нет никакого проекта. Мой прогноз, что проект Конституции появится в конце ноября-декабре, он будет основан на тех предложениях, которые парламент и депутаты получили от граждан и том, что напишут специалисты в конституционном праве. То, что появилось в интернете, не имеет отношения к реальному проекту Конституции, потому что его пока нет, сейчас идет сбор предложений. Пока мы можем говорить лишь о мнении разных политических сил, а не о проекте, который выносится на общенациональное обсуждение. Более того, появление проекта — не окончание, а начало дискуссии, — считает Олег Гайдукевич.

По информации нескольких источников TUT.BY, документ, опубликованный Координационным советом, был разослан по профсоюзам. Вполне возможно, что его подготовили в Федерации профсоюзов Беларуси. В Федерации профсоюзов получить оперативный комментарий не удалось, мы обязательно опубликуем ответ, если он будет.