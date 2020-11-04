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Литва призывает Европу не покупать белорусскую электроэнергию

04.11.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа против выхода небезопасной, по его мнению, электроэнергии БелАЭС на европейские рынки, заявила пресс-служба президента.

Литовский лидер сообщил, что сейчас - наиболее подходящий момент для постановлений об ограничении доступа электроэнергии из Беларуси. Науседа уведомил  председателя Евросовета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что БелАЭС производит продукт, "не отвечающий высшим стандартам безопасности".

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Призываем ЕС не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС, как это сделала Литва, ее электроэнергию", - заявил Науседа.

Во вторник в Беларуси в энергосистему страны был включен первый энергоблок БелАЭС. Реакцией Литвы стало прекращение покупки электроэнергии из Беларуси. Ранее официальный Вильнюс направил в Минск ноту протеста по поводу запуска электростанции в Островце. Это не первая попытка страны-соседки остановить старт ядерной реакции на новой АЭС.

В Минэнерго Беларуси с доводами Литвы не согласились и заявили об отсутствии со стороны Вильнюса обоснованных доводов. Атомная станция, утверждают белорусские энергетики, не раз проверялась международными экспертами и отвечает всем требованиям безопасности.

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Теги: Минск
 
 
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Страна прекратила пропуск электричества из Беларуси в свои сети и призывает ЕС последовать своему примеру.
 
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