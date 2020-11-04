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Литва призывает Европу не покупать белорусскую электроэнергию
04.11.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа против выхода небезопасной, по его мнению, электроэнергии БелАЭС на европейские рынки, заявила
Литовский лидер сообщил, что сейчас - наиболее подходящий момент для постановлений об ограничении доступа электроэнергии из Беларуси. Науседа уведомил председателя Евросовета Шарля Мишеля и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что БелАЭС производит продукт, "не отвечающий высшим стандартам безопасности".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Призываем ЕС не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС, как это сделала Литва, ее электроэнергию", - заявил Науседа.
Во вторник в Беларуси в энергосистему страны был
В Минэнерго Беларуси с доводами Литвы
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Страна прекратила пропуск электричества из Беларуси в свои сети и призывает ЕС последовать своему примеру.
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