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Доллар и евро потеряли больше копейки на торгах в среду
04.11.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал по итогам торгов на Белоруской валютно-фондовой бирже в среду.
На торгах во вторник белорусский рубль укрепился к доллару и немного ослаб к евро и российскому рублю. В среду ситуация поменялась.
По итогам торгов 4 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют:
Со вчерашнего дня курс доллара снизился на 0,5% или 0,0133 рубля, евро подешевел на 0,46% или 0,0141 рубля. В то же время российский рубль вырос на 0,56% и прибавил 0,0186 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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По итогам торгов в середине недели белорусский рубль просел только по отношению к российскому рублю.
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