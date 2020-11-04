Доллар и евро потеряли больше копейки на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя - Sputnik. Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал по итогам торгов на Белоруской валютно-фондовой бирже в среду.

На торгах во вторник белорусский рубль укрепился к доллару и немного ослаб к евро и российскому рублю. В среду ситуация поменялась.

По итогам торгов 4 ноября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,643 рубля

1 евро - 3,0842 рубля

100 российских рублей - 3,3397 белорусского рубля

Со вчерашнего дня курс доллара снизился на 0,5% или 0,0133 рубля, евро подешевел на 0,46% или 0,0141 рубля. В то же время российский рубль вырос на 0,56% и прибавил 0,0186 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.