Нацбанк расширяет использование электронных денег

В Беларуси вносятся изменения в правила осуществления операций с электронными деньгами, расширяющие возможности их использования, это решение закреплено в постановлении Национального банка.

C 1 января 2021 г для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками, сообщили в Нацбанке.

Кроме того, с этой же даты банки смогут оказывать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуги обмена электронных денег разных систем расчетов и валют.

После официального опубликования постановления №328 Нацбанка из правил осуществления операций с электронными деньгами будет исключена норма, устанавливающая срок погашения электронных денег. Этот срок будет регулироваться договорами. Но норма, устанавливающая срок погашения электронных денег, эмитированных нерезидентом, сохраняется.

«В рамках работы по девалютизации экономики в правила осуществления операций с электронными деньгами внесено требование о проведении расчетов между резидентами Республики Беларусь только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег», - сообщили в Нацбанке.

Постановление №328 также содержит норму о недопустимости возложения на владельцев электронных кошельков безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами.

«Принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Республике Беларусь, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков», — сказано на сайте Нацбанка.