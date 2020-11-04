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Дом достроен, но не сдан. Что происходит с новостройкой «СИ-трейдинга» в д. Копище
04.11.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дольщики высотки в д. Копище никак не могут дождаться ключей от своих квартир — при том, что дом выглядит полностью готовым, новости о вводе в эксплуатацию все еще нет. Однако недавно на
Что за дом в д. Копище?
Новостройка в д. Копище — это жилой дом № 35 по генплану, который строится с подземной гараж-стоянкой на 46 машиномест. Это 148-квартирный 25-этажный дом с одним подъездом. На первом этаже размещены встроенные помещения административного назначения с отдельными входами.
Высотка в ближайшем пригороде Минска уже не раз вызывала общественный резонанс. Чего стоит хотя бы
Стройка продвигалась довольно
Что происходит с домом сейчас?
На
«ООО «СИ-трейдинг» получены необходимые заключения, справки о выполнении технических условий о соответствии жилого дома №35 требованиям технических нормативных правовых актов, за исключением заключений УГАИ УВД Минского облисполкома, Минского РОЧС Минского областного управления МЧС и Инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области, — указано на сайте. — В установленный законодательством срок, о предстоящем вводе жилого дома №35 в эксплуатацию были уведомлены все органы государственного надзора, включая УГАИ УВД Минского облисполкома и Минского РОЧС Минского областного управления МЧС».
Директор ООО «СИ-трейдинг» Николай Вашкевич подтвердил, что сейчас компания ждет официального ответа от УГАИ УВД Минского облисполкома, при этом райисполком уже выдал распоряжение ввести дом в эксплуатацию.
Несмотря на отсутствие заключения от УГАИ УВД Минского облисполкома, застройщик уже приглашает дольщиков на приемку квартир: «С 09.11.2020 года совместно с представителями подрядной организации будет организован осмотр квартир в составе жилого дома №35 с участием дольщиков и владельцев жилищных облигаций (кандидатов в правообладатели).
В результате проведения осмотра, при наличии установленных фактов дефектов и работ ненадлежащего качества по квартирам, подрядной организацией будут приняты меры по устранению замечаний, отраженных в «Перечне замечаний по объекту строительства».
При этом дольщики относятся к такому приглашению довольно настороженно: "Можно ли осуществлять приемку квартир в еще не сданном доме?". Невыясненным для них остается вопрос с назначением председателя товарищества собственников. Дело в том, что застройщик уже инициировал собрание жильцов с тем, чтобы назначить председателя, однако в тот раз кворум не состоялся. Теперь, по словам Николая Вашкевича, всеми необходимыми в данном случае процедурами будет заниматься райисполком. От властей будет назначен представитель, который и будет какое-то время возглавлять товарищество собственников.
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Дольщики высотки в д. Копище никак не могут дождаться ключей от своих квартир — при том, что дом выглядит полностью готовым, новости о вводе в эксплуатацию все еще...
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