Дом достроен, но не сдан. Что происходит с новостройкой «СИ-трейдинга» в д. Копище

Что за дом в д. Копище?

Новостройка в д. Копище — это жилой дом № 35 по генплану, который строится с подземной гараж-стоянкой на 46 машиномест. Это 148-квартирный 25-этажный дом с одним подъездом. На первом этаже размещены встроенные помещения административного назначения с отдельными входами.

Высотка в ближайшем пригороде Минска уже не раз вызывала общественный резонанс. Чего стоит хотя бы предписание городских властей ее снести в в декабре 2018 года. Однако застройщик — строительная компания «СИ-трейдинг» сумел тогда найти компромисс с властями и продолжил строительство дома.