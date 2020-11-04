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Из-за пуска БелАЭС. Литва направила Беларуси очередную ноту

04.11.2020 14:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Литвы направил МИД Беларуси ноту, в которой призвал остановить пуск БелАЭС. Вильнюс считает белорусскую атомную станцию небезопасной. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и экологическую угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы», — говорится в ноте.

Вильнюс призвал Минск остановить ввод станции в эксплуатацию, «пока не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и экологические требования».

Напомним, 3 ноября в объединенную энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси и ее пропуска в свои энергосети. Сегодня об этом заявила и Латвия.

БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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«Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и экологическую угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей...
 
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