Из-за пуска БелАЭС. Литва направила Беларуси очередную ноту

Источник материала: Tut.by

МИД Литвы направил МИД Беларуси ноту, в которой призвал остановить пуск БелАЭС. Вильнюс считает белорусскую атомную станцию небезопасной. Об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и экологическую угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы», — говорится в ноте.

Вильнюс призвал Минск остановить ввод станции в эксплуатацию, «пока не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и экологические требования».

Напомним, 3 ноября в объединенную энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси и ее пропуска в свои энергосети. Сегодня об этом заявила и Латвия.

БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.