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Из-за пуска БелАЭС. Литва направила Беларуси очередную ноту
04.11.2020 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД Литвы направил МИД Беларуси ноту, в которой призвал остановить пуск БелАЭС. Вильнюс считает белорусскую атомную станцию небезопасной. Об этом
«Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и экологическую угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы», — говорится в ноте.
Вильнюс призвал Минск остановить ввод станции в эксплуатацию, «пока не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и экологические требования».
Напомним, 3 ноября в объединенную энергосистему Беларуси
БелАЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС.
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«Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и экологическую угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей...
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