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Литва направила Беларуси ноту по поводу пуска БелАЭС
04.11.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 ноя – Sputnik. МИД Литвы направил ноту МИД Беларуси в связи с включением во вторник в энергосистему республики первого энергоблока БелАЭС, об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
"Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы", - говорится в документе.
"Призываем Беларусь остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования", - отмечается в ноте.
Там также уточняется, что, по мнению Литвы, проект электростанции строился с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, что первый энергоблок БелАЭС был
Ранее страна-соседка уже неоднократно выступала против
Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Литовские власти прекратили пропуск электричества из Беларуси во вторник, после того, как первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему...
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