Литва направила Беларуси ноту по поводу пуска БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 ноя – Sputnik. МИД Литвы направил ноту МИД Беларуси в связи с включением во вторник в энергосистему республики первого энергоблока БелАЭС, об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы", - говорится в документе.

"Призываем Беларусь остановить работы по пуску АЭС до тех пор, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования", - отмечается в ноте.

Там также уточняется, что, по мнению Литвы, проект электростанции строился с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики.

Напомним, что первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему Беларуси накануне. В ответ на это Литва сообщила о прекращении покупки электроэнергии из республики. Литовский президент Гитанас Науседа заявил , что сейчас наиболее подходящий момент для постановлений об ограничении доступа электроэнергии из Беларуси и призвал Евросоюз "не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС ее электроэнергию".

Ранее страна-соседка уже неоднократно выступала против строительства Белорусской АЭС , мотивировав свою позицию небезопасностью станции. Белорусская сторона при этом настаивает, что БелАЭС отвечает всем требованиям, которые предъявляются к безопасности - это неоднократно подтверждалось экспертами международных комиссий, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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